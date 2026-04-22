SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

    Los de Alicante ganaron 3-2 con remontada incluida, partido en el que el exjugador de Colo Colo ingresó cuando el parcial estaba 2-2. Triunfo que permite a los ilicitanos sumar 35 puntos, uno más que el club de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Elche derrotó a Atlético de Madrid y escapa del descenso. FOTO: LALIGA.

    Elche dio un paso enorme en su intención de evitar el descenso. El equipo de Lucas Cepeda y Matías Dituro venció 3-2 a Atlético de Madrid para escalar al décimo quinto puesto y dejar al Sevilla a un puesto del descenso, cuadro que se mide el jueves a Levante.

    Dos realidades opuestas de medían en tierras ilicitanas. Un local que intentan denodadamente escapar del descenso contra un semifinalista de Champions League, que acababa de perder la final de la Copa del Rey.

    Sin embargo, a los 10 minutos, el argentino Nico González fabricó una gran jugada desde su campo para conseguir la apertura de la cuenta para el Atlético y así encender la desesperación de los de blanco y verde.

    Pero el anfitrión no bajó los brazos y, rápidamente, logró el empate parcial. A los 18’, el zaguero austríaco David Affengruber aprovechó una salida a medias de Jan Oblak para el 1-1, después de una asistencia de Tete Morente.

    Cerca de la media hora, el elenco de Alicante supo colocarse en ventaja tras un grave error de los rojiblancos. El cuadro del Cholo intentó salir desde el fondo, pero la torpe falta de Thiago Almada sobre Affenbruger terminó en el penal convertido por André Silva para el 2-1 y en la expulsión del infractor.

    Diferencia que duró unos instantes. A los 34’, Nico González volvió a sorprender a la zaga ilicitana, ganó la línea de fondo y definió ante la salida de Matías Dituro. Pese a que Affengruber intentó sacar la pelota desde la línea, el árbitro Guillermo Cuadra validó la conquista para el 2-2.

    Remontada

    La segunda parte mantuvo el mismo vértigo. A los 47 minutos, el cuerpo arbitral no validó una conquista del visitante Baena por fuera de juego, antes de que Oblak salvara su arco en campo contrario.

    A los 65 minutos, el técnico Eder Sarabia decidió el ingreso del chileno Lucas Cepeda, situación que aumentó el volumen ofensivo de los locales. Cambio que provocó efecto inmediato, después de que el exjugador de Colo Colo rematara potente, balón que dio de lleno en el pecho de Oblak.

    La diferencia estaba cerca. Cuando restaba un cuarto de hora, el centro pasado de Cepeda derivó en un cabezazo de Affengruber que el meta visitante sacó en la línea. En el rebote, André da Silva derrotó la resistencia del esloveno para anotar el 3-2 que, a larga, fue definitivo.

    Más sobre:FútbolLaLigaElcheAtlético de MadridLucas CepedaMatías Dituro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Cancillería dispone investigación por funcionarios que seguirían realizando gestiones para postulación de Bachelet

    Los sigilosos pasos de Quiroz en el Congreso para mantener el timón de tramitación del megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    Años de conflictos: la tensa relación con la Corporación que agotó a Mosa y gatilló la salida del Bloque Vial de Colo Colo

    2.
    Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

    Las razones del Bloque Vial para salir de Colo Colo: la trama que tiene a Aníbal Mosa a un paso del control total de ByN

    3.
    De vigilar a Cathy Barriga en la cárcel al Clásico Universitario: Diego Flores, el gendarme que arbitrará la U ante la UC

    De vigilar a Cathy Barriga en la cárcel al Clásico Universitario: Diego Flores, el gendarme que arbitrará la U ante la UC

    4.
    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    5.
    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la categoría Sub 15 de Huachipato

    Conmoción en el fútbol chileno: fallece jugador de la categoría Sub 15 de Huachipato

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media
    Chile

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$ 100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

    Sin hinchas provenientes desde Santiago: la inédita medida de Universidad de Concepción para el duelo ante Colo Colo

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago
    Cultura y entretención

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running