Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

Elche dio un paso enorme en su intención de evitar el descenso. El equipo de Lucas Cepeda y Matías Dituro venció 3-2 a Atlético de Madrid para escalar al décimo quinto puesto y dejar al Sevilla a un puesto del descenso, cuadro que se mide el jueves a Levante.

Dos realidades opuestas de medían en tierras ilicitanas. Un local que intentan denodadamente escapar del descenso contra un semifinalista de Champions League, que acababa de perder la final de la Copa del Rey.

Sin embargo, a los 10 minutos, el argentino Nico González fabricó una gran jugada desde su campo para conseguir la apertura de la cuenta para el Atlético y así encender la desesperación de los de blanco y verde.

Pero el anfitrión no bajó los brazos y, rápidamente, logró el empate parcial. A los 18’, el zaguero austríaco David Affengruber aprovechó una salida a medias de Jan Oblak para el 1-1, después de una asistencia de Tete Morente.

Cerca de la media hora, el elenco de Alicante supo colocarse en ventaja tras un grave error de los rojiblancos. El cuadro del Cholo intentó salir desde el fondo, pero la torpe falta de Thiago Almada sobre Affenbruger terminó en el penal convertido por André Silva para el 2-1 y en la expulsión del infractor.

Diferencia que duró unos instantes. A los 34’, Nico González volvió a sorprender a la zaga ilicitana, ganó la línea de fondo y definió ante la salida de Matías Dituro. Pese a que Affengruber intentó sacar la pelota desde la línea, el árbitro Guillermo Cuadra validó la conquista para el 2-2.

Remontada

La segunda parte mantuvo el mismo vértigo. A los 47 minutos, el cuerpo arbitral no validó una conquista del visitante Baena por fuera de juego, antes de que Oblak salvara su arco en campo contrario.

A los 65 minutos, el técnico Eder Sarabia decidió el ingreso del chileno Lucas Cepeda, situación que aumentó el volumen ofensivo de los locales. Cambio que provocó efecto inmediato, después de que el exjugador de Colo Colo rematara potente, balón que dio de lleno en el pecho de Oblak.

La diferencia estaba cerca. Cuando restaba un cuarto de hora, el centro pasado de Cepeda derivó en un cabezazo de Affengruber que el meta visitante sacó en la línea. En el rebote, André da Silva derrotó la resistencia del esloveno para anotar el 3-2 que, a larga, fue definitivo.