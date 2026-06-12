Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva

En la tabla de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por Juan Cristóbal Mera Muñoz y Sandra Lorena Araya Naranjo y la abogada Francisca Amigo Fernández, figura este viernes la audiencia extraordinaria penal para revisar la apelación de la defensa de Ángela Vivanco a la resolución que ratificó su prisión preventiva.

La semana pasada, el jueves 4 de junio, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los planteamientos que hizo la defensora penal pública Patricia Alvarado buscando modificar la medida cautelar que mantiene a la exjueza en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago desde el 30 de enero.

La defensa justificó su solicitud en base a la salud de la exjueza de 63 años, que enfrentó un cáncer de mama hace unos meses.

Con ese argumento, presentando peritajes psicosociales y psicológicos, piden reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La Fiscalía Regional de Los Lagos investiga a la otrora vocera del máximo tribunal por delitos de cohecho y lavado de activos.