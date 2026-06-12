Corte de Santiago revisa apelación: exjueza Ángela Vivanco busca revertir su prisión preventiva
La exmagistrada se mantiene en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago desde el 30 de enero, tras ser formalizada por delitos de cohecho y lavado de activos.
En la tabla de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por Juan Cristóbal Mera Muñoz y Sandra Lorena Araya Naranjo y la abogada Francisca Amigo Fernández, figura este viernes la audiencia extraordinaria penal para revisar la apelación de la defensa de Ángela Vivanco a la resolución que ratificó su prisión preventiva.
La semana pasada, el jueves 4 de junio, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los planteamientos que hizo la defensora penal pública Patricia Alvarado buscando modificar la medida cautelar que mantiene a la exjueza en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago desde el 30 de enero.
La defensa justificó su solicitud en base a la salud de la exjueza de 63 años, que enfrentó un cáncer de mama hace unos meses.
Con ese argumento, presentando peritajes psicosociales y psicológicos, piden reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
La Fiscalía Regional de Los Lagos investiga a la otrora vocera del máximo tribunal por delitos de cohecho y lavado de activos.
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