Tribunal mantiene prisión preventiva para exsuprema Ángela Vivanco

En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó una audiencia para revisar la prisión preventiva en que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, formalizada en el marco de la llamada trama bielorrusa, permanece desde el 30 de enero.

La defensora penal pública Patricia Alvarado solicitó reducir la intensidad de la medida cautelar sobre su representada, apelando a la condición de salud de la exjueza de 63 años y recurriendo a peritajes psicosociales y psicológicos para fundamentar su petición.

El tribunal rechazó la solicitud. En su resolución, el juez Jaime Fuica sostuvo que “los antecedentes obtenidos durante los meses posteriores a la formalización refuerzan la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los distintos imputados, permitiendo otorgar mayor coherencia y consistencia a la teoría investigativa que sustenta los delitos de cohecho y lavado de activos reiterados aludidos a la imputada, especialmente el concerniente de los pagos efectuado por terceros vinculados con ella”.

Y prosigue: “Entrando entonces al análisis de los requisitos contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, este tribunal estima que los antecedentes incorporados durante la reciente audiencia no resultó suficientes para alterar las conclusiones alcanzadas con la ocasión de la resolución que decretó la prisión preventiva”.

Vivanco compareció en modalidad telemática.

La otrora portavoz del máximo tribunal del país completó 125 días recluida en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos, en el módulo especial que dispuso Gendarmería en la cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín.

Vivanco fue la primera inquilina del lugar que se reacondicionó por las críticas que había a la inexistencia de una Capitán Yáber para mujeres.

La Fiscalía de Los Lagos sostiene que la abogada, mientras integraba la Corte Suprema, recibió cerca de $90 millones para favorecer al consorcio entre la empresa estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec en una disputa con Codelco.

Por las resoluciones desfavorables en la Suprema, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio.

Gonzalo Migueles, expareja de Vivanco, y los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas, también están en prisión preventiva.