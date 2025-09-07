“Es una vergüenza”: Aníbal Mosa apunta a la U por la opción de jugar la Supercopa con juveniles

Este sábado, en el estadio Monumental, se disputó un partido amistoso entre históricos de Colo Colo y Alianza Lima, bautizado como el “clásico de la hermandad”, en el marco de los eventos del club albo para su año del centenario. El cuadro popular ganó por 2-1, con goles de Miguel Riffo y Gonzalo Fierro, en la fría tarde de Macul.

Este encuentro contó con la presencia de la directiva del Cacique. En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a cuestionar que la Supercopa pendiente ante Universidad de Chile no se dispute en partidos de ida y vuelta, como ha sido la propuesta de los blancos.

“Nunca logré tener una respuesta con argumentos. Seguimos dándole vuelta, era la mejor alternativa, dándole a la gente y a la TV dos Superclásicos. Nunca supimos cuál era la piedra en el zapato, pero a estas alturas lo más importante es que se haga el partido o nos vamos a ir quedando sin fechas”, manifestó el timonel de ByN.

Además, Mosa criticó duramente que los azules plantearan la posibilidad de jugar la Supercopa, programada para el 14 de septiembre en Santa Laura, con juveniles, por la cercanía que tiene con la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. La ida, a disputarse en Perú, será el 18 de septiembre y el elenco del chuncho apuesta por privilegiar el certamen continental.

“Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar. Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar”, selló Aníbal Mosa, quien recibió pifias de parte de los hinchas cuando fue presentado, antes del arranque del partido amistoso, por Vladimiro Mimica, la voz icónica del título de la Copa Libertadores 1991.