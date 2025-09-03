SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

El presidente de Azul Azul reconoció que en caso de obtener la victoria en la Conmebol piensan presentar un contingente de jóvenes en la final ante Colo Colo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Michael Clark confirma la posición de la U de cara a la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”.

Michael Clark habla en medio de días agitados para la U. El timonel azul cuestionó con dureza la decisión de programar la Supercopa frente a Colo Colo el próximo 14 de septiembre, apenas cuatro días antes del eventual duelo clave de la U por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en caso de triunfar tras los alegatos de la Conmebol. “Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido”, lanzó.

Tal como adelantó El Deportivo, en la U evalúan jugar con juveniles. “Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal Rajab y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, comentó.

De todas formas, reconoció que aún no se ven en la siguiente fase del certamen subcontinental. “Estamos en manos del tribunal y el tribunal va a decir qué es lo que se hace”, dijo.

Clark, presidente de la U. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Pese a esto último, el dirigente recordó que la final estaba pendiente desde comienzos de temporada. “Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, acusó.

En ese contexto, el timonel apuntó también contra la ANFP por pasar a llevar la programación ya definida del torneo nacional. “En esa fecha estaba programado un partido del torneo nacional con Serena. Estaba programado en la página oficial, con día, fecha y hora. Entonces también es faltarle un poco el respeto al torneo nacional y al Club Deportes La Serena”, subrayó.

Críticas a la sanción en Argentina

Otro de los puntos que abordó Clark fue la resolución de la APREVIDE, que prohibió el ingreso de hinchas de la U a estadios en Argentina hasta 2027. “A mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sin sentido. Las responsabilidades siempre son personales”, afirmó.

En esa misma línea, reveló un gesto que aún espera de parte de Independiente: “Tuvimos una reunión cordial, pero todavía no nos han preguntado nunca por los hinchas ni se han excusado nunca”.

El arbitraje del Superclásico

La caída frente a Colo Colo en el Monumental tampoco quedó fuera de sus declaraciones. Clark responsabilizó al arbitraje por el resultado. “Yo creo que el domingo el resultado pasó total y completamente, en mi opinión, por el arbitraje. Fue un muy mal arbitraje, yo vi al árbitro con miedo, con temor”, insistió.

Más duro fue al comentar el informe oficial del encuentro: “Que el informe no se haga cargo de nada de lo que pasó, que diga que no hubo ningún incidente, siendo que una persona se murió ese día en el estadio, yo la verdad lo encuentro de locos, una locura”.

“A nosotros nos informan, y perdónenme el francés, puras huevadas de repente en los informes. Que las medias blancas, que la bandera más grande... Y acá se murió alguien, y nunca nadie más dijo nada”, disparó.

Sobre el altercado que protagonizó con el delantero de Colo Colo, Javier Correa, Clark prefirió no profundizar. “No lo hemos hablado, porque estábamos con el foco puesto en Asunción. Para eso hay tiempo, la prescripción es larga y hoy día estamos en cosas más importantes que esa”, sostuvo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileAzul AzulMichael ClarkSupercopaCopa SudamericanaConmebol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Médico de Viña del Mar imputado por abuso sexual a menor en la vía pública queda en prisión preventiva

“Ha continuado con mi evaluación pública en medios de comunicación”: exrectora del INBA arremete nuevamente contra Desbordes

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”
Chile

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul
Negocios

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul

Estatizar, fin a las AFP, una reforma tributaria y cambio de modelo: las medidas económicas del candidato Eduardo Artés

Lanzan nueva versión de herramienta para comprar rentabilidad y comisión de los fondos mutuos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town
El Deportivo

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
Finde

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile
Cultura y entretención

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Una Casa de Dinamita: la amenaza nuclear según la elogiada película de Netflix y Kathryn Bigelow

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo