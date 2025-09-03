Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Michael Clark confirma la posición de la U de cara a la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”.

Michael Clark habla en medio de días agitados para la U. El timonel azul cuestionó con dureza la decisión de programar la Supercopa frente a Colo Colo el próximo 14 de septiembre, apenas cuatro días antes del eventual duelo clave de la U por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en caso de triunfar tras los alegatos de la Conmebol. “Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido”, lanzó.

Tal como adelantó El Deportivo, en la U evalúan jugar con juveniles. “Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal Rajab y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, comentó.

De todas formas, reconoció que aún no se ven en la siguiente fase del certamen subcontinental. “Estamos en manos del tribunal y el tribunal va a decir qué es lo que se hace”, dijo.

Clark, presidente de la U. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Pese a esto último, el dirigente recordó que la final estaba pendiente desde comienzos de temporada. “Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, acusó.

En ese contexto, el timonel apuntó también contra la ANFP por pasar a llevar la programación ya definida del torneo nacional. “En esa fecha estaba programado un partido del torneo nacional con Serena. Estaba programado en la página oficial, con día, fecha y hora. Entonces también es faltarle un poco el respeto al torneo nacional y al Club Deportes La Serena”, subrayó.

Críticas a la sanción en Argentina

Otro de los puntos que abordó Clark fue la resolución de la APREVIDE, que prohibió el ingreso de hinchas de la U a estadios en Argentina hasta 2027. “A mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sin sentido. Las responsabilidades siempre son personales”, afirmó.

En esa misma línea, reveló un gesto que aún espera de parte de Independiente: “Tuvimos una reunión cordial, pero todavía no nos han preguntado nunca por los hinchas ni se han excusado nunca”.

El arbitraje del Superclásico

La caída frente a Colo Colo en el Monumental tampoco quedó fuera de sus declaraciones. Clark responsabilizó al arbitraje por el resultado. “Yo creo que el domingo el resultado pasó total y completamente, en mi opinión, por el arbitraje. Fue un muy mal arbitraje, yo vi al árbitro con miedo, con temor”, insistió.

Más duro fue al comentar el informe oficial del encuentro: “Que el informe no se haga cargo de nada de lo que pasó, que diga que no hubo ningún incidente, siendo que una persona se murió ese día en el estadio, yo la verdad lo encuentro de locos, una locura”.

“A nosotros nos informan, y perdónenme el francés, puras huevadas de repente en los informes. Que las medias blancas, que la bandera más grande... Y acá se murió alguien, y nunca nadie más dijo nada”, disparó.

Sobre el altercado que protagonizó con el delantero de Colo Colo, Javier Correa, Clark prefirió no profundizar. “No lo hemos hablado, porque estábamos con el foco puesto en Asunción. Para eso hay tiempo, la prescripción es larga y hoy día estamos en cosas más importantes que esa”, sostuvo.