El duro cruce entre Gennaro Gattuso y un comentarista en Croacia

Un duro cruce tuvo el exfutbolista Gennaro Gattuso en la liga croata. El ahora técnico del Hajduk Split de la máxima categoría del país perdió el clásico contra el Rijeka por 3-0, dejando escapar además el liderato del torneo.

Tras el encuentro, el italiano se dirigió al lugar donde se encontraban tres panelistas analizando el encuentro en el estadio y allí terminó encarando a uno de ellos, el también exfutbolista Josko Jelicic, quien sumó pasos por el Hajduk Split, Sevilla FC y Dinamo Zagreb entre otros.

Al sumarse a la zona saludó a dos de los presentes, mientras que a Jelicic no le dio la mano. Instantes después, explicó el por qué. “No te doy la mano, porque hablas demasiado y tienes poco respeto por la gente. Tú jugaste al fútbol y conoces perfectamente la situación, siempre hablas muy mal ¿Tengo respeto por ti? No tengo ningún respeto por ti, hablas muy mal. No quiero hablar contigo”, comenzó diciendo Gennaro.

Ante este ataque, Josko no se quedó atrás y replicó, poniendo un foco especial en los gestos que utilizó el italiano para hablarle: “Juegas muy mal. Eres extranjero, viniste de Italia, y tienes que respetar”.

Esto enfureció aún más al exseleccionado y campeón del Mundo con la azzurra en Alemania 2006. “Tú tienes que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tienes que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo”, dijo.

“Es la última vez que hablo con la televisión si tú estás aquí. Eres una mala persona… ¿Qué has ganado tú? Cuando tú hablas parece que has ganado todo en el mundo”, complementó.

En esta primera temporada como técnico del Hajduk Split, acumula 16 triunfos, 11 empates y seis derrotas, ubicándose en el segundo lugar del torneo local. Claro que en el plano internacional los resultados no fueron buenos y terminó quedando fuera en las primeras etapas de la Conference League.