De equipo sensación a club en venta por graves incidentes y ataques a dirigentes: cómo se derrumbó Deportes Iquique

El 1 de enero, Iquique recibió recibió 2025 con un show de drones. El espectáculo, que ya significaba un cambio respecto del habitual uso de fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo, llamó la atención por otra razón: la Copa Libertadores compartía protagonismo entre las figuras descritas por las luces con dos símbolos de la ciudad: un dragón celeste y Arturo Prat. La explicación estaba fresca. En 2024, el club local había sido el único capaz de matizar una disputa que se concentró en la lucha por el título entre Colo Colo y Universidad de Chile. El equipo dirigido por Miguel Ramírez alcanzaba la instancia preliminar del torneo continental. El nuevo calendario acarreaba una desbordante ilusión. “Fue un torneo bien especial para todos, dentro de la irregularidad del campeonato y de los equipos, salvo los casos de Colo Colo y Universidad de Chile, que se escaparon en el puntaje. En 2024, fuimos los menos irregulares de todos los irregulares que había”, resumía el DT a El Deportivo, respecto de una temporada de ensueño.

74 días después, el panorama era radicalmente distinta. En el Tierra de Campeones, los Dragones Celestes caían por 0-4 frente a Unión Española. Era la cuarta derrota en línea del equipo nortino que, además, se había despedido sucesivamente del principal torneo de clubes a nivel continental y, luego, de la Copa Sudamericana, a la que había accedido como consuelo. Un grupo de antisociales, encapuchados, invadió el campo de juego cuando transcurrían 74′ del choque ante los hispanos. El partido fue suspendido. Este lunes, la ANFP lo dio por concluido, después de analizar el drástico informe del juez Franco Jiménez. “En el minuto 73 del partido desde el sector de la galería norte, donde se encuentra ubicada la barra del club local Deportes Iquique, aproximadamente una veintena de hinchas saltó la reja perimetral e ingresó al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada, destruyendo estáticos de publicidad. Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el centro del campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Iquique, a quienes encararon de manera exaltada”, consignó.

Ramírez ya no era el optimista de hace algunos meses. De hecho, después de la caída ante los hispanos, renunció a su cargo. La dimisión no fue aceptada. El entrenador había introducido una modificación significativa en su cuerpo técnico: Osvaldo Alegría reemplazó a Marcelo Oyarzún, con quien se conocía profesionalmente desde la época en que compartieron en Colo Colo, a partir de 1990. “No creo que volvamos a ser amigos”, declaró Oyarzún.

De equipo sensación a club en venta por graves incidentes y ataques a dirigentes: cómo se derrumbó Deportes Iquique

El bochorno protagonizado por los barristas provocó temor. El lunes, por ejemplo, fue imposible contactarse con las autoridades del club, encabezadas por Cesare Rossi, y con los jugadores. Los últimos, por ejemplo, se excusaban en las eventuales consecuencias de una aparición pública a horas de un incidente grave. Había miedo y existía la justificación: la casa del mandamás había sido atacada con fuegos artificiales. Quien sí lo consiguió fue Pablo Milad. El presidente de la ANFP manifestó su preocupación por la situación vivida el domingo y ofreció respaldo. El club, por cierto, sostiene que había cumplido con todas las exigencias de la Delegación Presidencial en materia de seguridad.

Durante la tarde, los propietarios del club anunciaron la venta de la institución. “Los accionistas controladores informan a los hinchas y a la comunidad en general que, tras un exhaustivo análisis y considerando diversos factores, han decidido poner en venta las acciones de la sociedad anónima Tierra de Campeones, que tiene la concesión del Club Deportes Iquique”, sostiene el primer punto de una comunicación pública que se transformó en la única versión que se emitió durante el día.

La invasión de los barristas en Iquique. (Foto: Photosport)

“Esta difícil decisión busca asegurar la sostenibilidad y el crecimiento futuro del club, permitiendo que una nueva administración pueda aportar una visión renovada para continuar con el legado y la historia que caracteriza al Club Deportes Iquique”, puntualiza el escrito.

La familia Rossi es la controladora de la entidad. A través de tres sociedades (Sociedad de Inversiones Rossi Ltda, Sit Tres S.A. y Municipal Iquique SADP) administra el 95,2 por ciento de las acciones de Tierra de Campeones SADP, la figura jurídica que gestiona la institución.

¿Cuánto cuesta Iquique?

El grupo controlador está dispuesto a desprenderse del paquete accionario que mantiene por unos US$ 7 millones. Públicamente, ya surgió un interesado: el empresario radial Rodolfo Aguirre. El inversor es el presidente de un consorcio radial nortino, además de ser un reconocido fanático de los Dragones Celestes. Sus emisoras cubren los partidos. “Me gustaría conducir los destinos del club de mis amores. Sin dudas que es un desafío importante y muy complejo a la vez, pero con mis abogados y asesores económicos estamos analizando la posibilidad”, declaró a CEI Noticias.

El alejamiento de la familia Rossi supondría, por cierto, el fin de un período virtuoso para la entidad. La cuenta @ElAnalistaCl resalta los logros de la gestión. Remarca que en 17 años de la gestión del grupo la producción fue mucho mayor que en los 30 años anteriores de la existencia institucional. Hay tres datos concretos: se registró el debut y la participación internacional en seis temporadas (tres Copa Libertadores y cinco Copa Sudamericana), el 76 por ciento de participaciones en Primera División (comparadas con el 47 por ciento del ciclo anterior) y dos títulos de la Copa Chile en tres finales disputadas (hasta ahí, el único registro era la final de 1980).