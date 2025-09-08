Carlo Ancelotti cita el enfrentamiento contra la Roja antes de visitar a Bolivia

La llegada de Carlo Ancelotti a la banca de Brasil trajo consigo la tranquilidad que precisaba el pentacampeón del mundo. No solo eso, ya que el equipo está invicto en tres partidos, con dos victorias y un empate, todavía sin recibir goles bajo la conducción del italiano, quien ya aseguró la presencia del Scratch en la Copa del Mundo 2026.

En el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, la Canarinha visitará un escenario inédito para Carletto. Su selección deberá subir hasta los 4.100 de altitud, en la ciudad de El Alto, para visitar a Bolivia, duelo que definirá la suerte de los locales en su intención de alcanzar el repechaje.

“Las exigencias que enfrentaremos son diferentes, tanto en ataque como en defensa. Debemos controlar los centros y disparos desde fuera del área, eso es muy importante en defensa. En ataque, necesitamos comprender que el balón viaja más rápido de lo normal, eso es crucial. Estos son aspectos que debemos considerar estratégicamente”, explicó el entrenador europeo en la previa del enfrentamiento.

Asimismo, agregó que “mi idea es hacer algunos cambios, no solo en los jugadores. Estamos entrenando, analizando la fatiga de los futbolistas. Luego, debemos considerar que hay un componente a analizar que podría cambiar la estrategia de juego. Estoy buscando información de quienes han jugado en esas condiciones”.

Porque el tema de la altura es una de las principales preocupaciones del técnico italiano, al menos en lo inmediato. Según sus palabras, un partido en ese contexto es algo completamente inédito en su exitosa carrera.

“No tengo mucha experiencia con la altura; solo jugué el Mundial una vez, en el Mundial de México, en 1986. La selección de Brasil ha jugado allí muchas veces. Muchos de los que trabajan aquí tienen experiencia: los fisioterapeutas, los jugadores. No es nada nuevo para la selección nacional, y podría serlo para mí. Tengo que confiar en quienes tienen más información que yo. Mi idea es cambiar la estrategia y también a algunos jugadores”, afirmó al DT.

El ejemplo de Chile

El antecedente inmediato del ciclo del exentrenador de Juventus y Real Madrid es el triunfo 3-0 de Brasil sobre la Roja, el jueves 4 de septiembre, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Precisamente, tras esa victoria, Ancelotti afirmó que “el partido estaba abierto para nuestro segundo gol, porque en el segundo tiempo Chile se volvió un poco más ofensivo”.

En la antesala del enfrentamiento ante la Verde, el europeo volvió a citar el triunfo sobre la escuadra de Nicolás Córdova. Todo, para ejemplificar cómo debe preparar el partido en tierras altiplánicas.

“Quiero encontrar jugadores que puedan jugar en equipo. Hay que tener en cuenta la importancia de la altitud para poner jugadores más frescos en el campo. También estratégicamente. Tenemos que jugar de forma diferente a como lo hicimos contra Chile. Fue un partido muy intenso y de mucha presión. Eso no se puede hacer en la altura”, explicó el DT de la Verdeamarelha.

En la misma línea, aseveró que “lo bueno es que he conocido a nuevos jugadores. Me gustó porque los nuevos futbolistas ayudaron al equipo a jugar bien contra Chile. No conocía a Douglas Santos, por ejemplo, pero hizo un gran partido. Me gustó mucho cuando entró Luiz Henrique. El objetivo era ganar el partido y conocer a los jugadores. Objetivo cumplido, en ese sentido”.

