“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid.

Este jueves, Chile enfrentará a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias. El partido llega con realidades opuestas: la Roja, ya eliminada, intenta comenzar un proceso que apunta al futuro; el Scratch, clasificado al Mundial 2026, comienza a moldearse bajo la mano de Carlo Ancelotti, uno de los técnicos más laureados de la historia. En ese contraste, hay un punto de encuentro que pocos recuerdan: la visita de Nicolás Córdova y su cuerpo técnico al cuartel del Real Madrid, donde compartieron una jornada completa con el hoy seleccionador brasileño.

La escena ocurrió en diciembre pasado, en medio de la gira de la Sub 20 por España, organizada por la Federación de Qatar. Mientras los juveniles sumaban dos victorias ante el elenco asiático, el cuerpo técnico de Córdova aprovechaba la cercanía geográfica para concretar una cita inesperada en Valdebebas, la imponente ciudad deportiva del club merengue.

No se trató de una visita protocolar. Fue una conversación profunda, con intercambio de experiencias y, sobre todo, un vistazo privilegiado al modo de trabajo de uno de los entrenadores más influyentes del siglo.

“Gracias a una persona en común que nos conectó, Nico pudo ir a reunirse con Ancelotti. Estuvimos alrededor de una hora en su oficina conversando de fútbol y de su temporada. El día anterior habían empatado con el Rayo Vallecano y, aunque debía seguir preparando los próximos partidos, tuvo la amabilidad de recibirnos”, recuerda Marko Biskupovic, quien entonces era gerente de Selecciones, en diálogo con El Deportivo. El exdefensor acompañó al DT chileno junto a Ariel Leporati (DT de la Sub 15) y el analista Marco Vera.

Una charla profunda

El propio exjugador explica que el encuentro estuvo lejos de ser superficial. “Nos contó cómo es el día a día en el Real Madrid, la exigencia, los desafíos que enfrentan y también algunos problemas que aparecen. Le hicimos varias preguntas sobre su manera de dirigir y liderar, y respondió con mucha claridad”, revela.

Tras la conversación inicial, la delegación chilena presenció una sesión de entrenamiento, aunque reducida. “Participaron los jugadores que no habían jugado. Fue un privilegio estar ahí, aunque no alcanzamos a ver mucho de su manera de trabajar porque solo había ocho o diez jugadores en cancha y además tenía varios lesionados”, admite Biskupovic.

Ancelotti y Córdova.

El itinerario aún tenía una sorpresa más. “Más tarde nos invitó a una charla que él y su cuerpo técnico tenían con un grupo de entrenadores de la Federación Española que están terminando el título UEFA. Nos mostró cómo prepara los partidos de Champions, con ejemplos muy claros y gráficos”, revela el exdirigente de la FFCh.

En medio de todo, hablaron poco de Chile. La reunión estaba pensada en clave formativa, no como un análisis del presente de la Roja. Sin embargo, el contexto añade ahora una dimensión irónica: meses después, Ancelotti se convirtió oficialmente en seleccionador de Brasil, el mismo rival al que Nicolás Córdova enfrentará este jueves.

La formación

El cruce entre ambos entrenadores no es casualidad. Para Córdova, que asumió la Sub 20 y jefe de selecciones juveniles y luego fue ratificado como DT de la selección adulta en medio de la tormentosa clasificatoria, la formación es una obsesión. Desde que se vinculó a la estructura de la Roja, ha buscado instancias de actualización permanente, tanto en Sudamérica como en Europa. En ese marco, sentarse frente a Ancelotti, escuchar su visión del liderazgo y observar su metodología, fue una experiencia que difícilmente olvide.

“Respecto a su llegada a Brasil, ya se venía comentando hace tiempo. Me parece un gran desafío para él y creo que, por su estilo de liderazgo, puede ser un aporte muy positivo para la federación brasileña.”, apunta Biskupovic.

En cuestión de horas, esas dos trayectorias volverán a cruzarse, aunque en contextos muy distintos. Para Ancelotti, el duelo servirá para seguir afinando una maquinaria que apunta a levantar a Brasil y guiarlo a un sexto título del Mundial. Para Córdova, es una estación donde los resultados ya no pesan tanto como la posibilidad de darle rodaje a jugadores jóvenes.

La reunión en Valdebebas tuvo, además, un componente simbólico. La selección chilena compartió en redes sociales las imágenes de la visita. Ancelotti posando con la camiseta que le obsequiaron, Córdova sonriente a su lado.

“El Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles de Chile y entrenador de la Sub 20, Nicolás Córdova, visitó junto a parte del staff técnico de La Roja, la Ciudad del Real Madrid, donde se reunió con el Director Técnico del primer equipo del cuadro merengue, Carlo Ancelotti”, escribieron en la cuenta de Instagram de la Roja.

“‘Gracias a un conocido en común, Carlo Ancelotti nos recibió en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Estuvimos reunidos una hora con él y también tuvimos la posibilidad de ver el entrenamiento. Fue una experiencia muy linda’, señaló Córdova. Fue acompañado en la visita por el Gerente de Selecciones, Marko Biskupovic; el DT de la Sub 16, Ariel Leporati; y el Analista, Marco Vera”, agregaron en la publicación.