Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Coquimbo Unido no deja atrás la polémica con Nicolás Córdova. El técnico de la Roja no nominó a ningún futbolista del líder de la Liga de Primera para el cierre de las Eliminatorias. Algo que causó ruido, primeramente, en el plantel.

“Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo. No me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados”, lanzó el delantero Cristián Zavala.

Este martes, el entrenador le respondió al futbolista. “Estuvo fuera de tiempo esa declaración. Tengo una cantidad de argumentos para dar y puedo decir que la lista está hecha con la mejor de la fe posible con mucha altura de miras y sobre todo con una proyección que es no estar por cuarta vez afuera de un Mundial. Para tranquilidad de la gente de Coquimbo seguimos a Chandía, a Salinas a Mundaca. Él (Zavala) quedó afuera por rendimiento, porque cuando estuvo acá no tuvo el rendimiento que esperaba y esto es alto rendimiento”, dijo.

“Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral derecho que hay es Fabián Hormazábal. A nivel global vamos a estar de acuerdo que es el con mejor presente. Por el lado izquierdo tenemos a Lucas Cepeda, también a Gonzalo Tapia. Puede jugar Darío Osorio. A nuestro juicio, los dos jugadores que están siendo seguidos han sido (Francisco) Salinas y (Benjamín) Chandía. Bajo nuestros parámetros, ya tenemos jugadores que están sobre ellos”, añadió.

Horas después, Jorge Contador levantó la voz. El presidente de Coquimbo Unido lo hizo a través de una carta publicada en los canales oficiales del club y que lleva su firma. En primera instancia, delimita algunos valores de la institución. Luego, le desea éxito a Córdova en la Selección. Sin embargo, de inmediato responde a sus apreciaciones.

“No compartimos los juicios públicos deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas. Consideramos que tales declaraciones individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno -o, como el mismo ha señalado ‘fuera de tiempo’-, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en la cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fueran convocados”, puntualiza el timonel de los piratas.