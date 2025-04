Más problemas en Quilín: Marko Biskupovic renuncia a la Gerencia de Selecciones para irse a Rusia.

Marko Bispukovic deja su cargo en la Roja. El exdefensor renunció a la Gerencia de Selecciones, lugar en el que había asumido hace menos de un año. Su llegada al puesto se dio en 2024, tras el despido de Rodrigo Robles, en mayo. Antes se había desempeñado como Jefe de Identificación (ID), Scouting y Análisis de la Federación de Fútbol de Chile y luego como Secretario Técnico de Selecciones. A Quilín llegó en 2021, tras un concurso público realizado por Francis Cagigao.

En esa ocasión, ganó entre cerca de 30 postulantes que quisieron el lugar de trabajo. Varios de ellos cumplían con los requisitos básicos como, por ejemplo, tener experiencia en scouting, ser exjugador, conocimiento de los factores de progresión y proyección de jóvenes talentos, tener manejo de grupos, entre otras especificaciones. También se pedía “disponibilidad y mentalidad ‘24/7′ para un rol muy exigente e intenso dentro de la élite deportiva”.

Marko Biskupovic duró casi un año en la Gerencia de Selecciones. (Foto: LinkedIN)

Su especialidad era el rastreo de talentos. Antes de arribar a Quilín había sido veedor en el Midtjylland de Dinamarca. A este cargo llegó tras postular por Linked In, luego de superar una serie de pruebas. “Me hice un perfil en Linked In y ahí encontré ese trabajo que había que postular y hacer pruebas para entrar al club. Aparte sentía que me faltaba capacitarme para el día de mañana ser un buen gerente o algo así, en el área de scouting”, explicó en su momento. La chance de tomar la gerencia de la Selección le llegó casi de urgencia.

En los 11 meses que duró como jefe del departamento, al exfutbolista le tocó lidiar con el momento más álgido de la crisis futbolística de la Roja. De hecho, fue parte de la reunión que sostuvo la ANFP con Ricardo Gareca hace algunas semanas, donde se confirmó la continuidad del Tigre.

Reencuentro con Cagigao

La salida de Biskupovic responde a una oportunidad laboral que le dio su antiguo colega, Francis Cagigao. El español llegó en enero al Spartak de Moscú. El 31 de diciembre había dejado el Galatasaray y rápidamente le llegó la chance de asumir como director deportivo del club ruso.

“El especialista de 55 años, con experiencia en el Arsenal, la selección chilena y el Galatasaray, ya asumió funciones en nuestro club”, informaron en aquel momento. Ahí tomó contacto con el exdefensor de la UC para sumarlo a su equipo de trabajo.

El exjugador chileno, en tanto, comenzó sus estudios en 2016, cuando aún era futbolista en actividad. En su paso por el fútbol de Suecia, cuando defendía al Kamar FF de Suecia, entró a la carrera de administración de empresas. Luego Sports Management, en el Instituto Johan Cruyff. Tras su retiro realizó un Máster de Big Data en la Universidad Católica de Murcia, un curso en la Conmebol y un diplomado ejecutivo de dirección deportiva en clubes de fútbol, en la Universidad de Palermo.