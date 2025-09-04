En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias
El conjunto nacional, ya eliminado del Mundial, visita en el estadio Maracaná a un Scratch que busca alternativas para la Copa de 2026.
Minuto a minuto: Brasil 0-0 Chile
Gabriel Suazo será el capitán: Ya hay formación
Nicolás Córdova entregó esta alineación: Vigouroux; Díaz, Maripán, Román; Hormazábal, Pizarro, Loyola, Suazo; Cepeda, Brereton y Aravena.
Ya se juega en Montevideo
Uruguay y Perú se miden en un duelo en que los incaicos todavía sueñan con el repechaje.
¿Sabes cuál es la Ley de los 28 metros?
Entérate del plan de Nicolás Córdova para dejar la mejor imagen posible ante Brasil.
La Roja sin la “Generación Dorada”
Para este duelo en Maracaná, el entrenador interino Nicolás Córdova prescindió de todos los jugadores que ganaron las Copa América de 2015 y 2016
La meta de Chile: no terminar últimos
Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.