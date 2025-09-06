Cada vez más cerca de los mil goles: mira el doblete de Cristiano Ronaldo con Portugal en las Eliminatorias europeas
El Bicho marcó desde fuera del área su segundo personal en la goleada sobre Armenia.
Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca. El delantero, que afronta unas nuevas Eliminatorias en Europa rumbo a la Copa del Mundo en 2026, no deja de brillar con la Selección de Portugal.
En la primera fecha del Grupo F, el astro luso se inscribió con un doblete en la goleada transitoria ante Armenia. Al 21′ tuvo su aparición estelar en las redes, empujando la pelota en el área chica tras un centro medido de Pedro Neto.
Sin embargo, la cifra más importante del ariete del Al Nassr llegó en la segunda mitad. Tras un pase desviado de Joao Neves, el Bicho sacó un potente disparo desde fuera del área y la ajustó contra el poste izquierdo. Un golazo sensacional para firmar el 4-0 parcial (las otras anotaciones habían sido de Joao Felix y Joao Cancelo).
Con estos dos goles, el portugués sigue a la caza del récord de las mil dianas como futbolista profesional. Por ahora, suma 942 tantos oficiales y contando.
