Rugbistas argentinos son detenidos tras ser acusados de abuso sexual en Chile

Los rugbistas argentinos Enzo Falashi y Matías Morales fueron detenidos en Argentina después de ser acusados en Chile por un caso de abuso sexual. Los deportistas fueron detenidos en Mendoza el pasado miércoles por la Policía Federal Argentina (PFA).

Según reportan medios transandinos, el hecho ocurrió mientras ambos rugbiers se encontraban representando en Chile al club Stade Français, disputando la Primera Nacional TOP 10.

Después de que el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago dictara la prisión preventiva, se solicitó una orden de captura internacional, siendo concretada por la Brigada de Investigaciones de la PFA.

De esta manera ahora se encuentran en el Centro de Detención Judicial Unidad 32 y podrían pasar al Complejo Penitenciario Federar VI de Cuyo mientras se define el proceso de extradición a Chile.

Ante esto, los abogados defensores Francisco Castro y Gemina Anahí Venier, en representación de Morales y Falaschi, buscarán que los rugbistas puedan afrontar la investigación judicial permaneciendo en Mendoza.

La denuncia

Según recoge MDZ, en agosto de 2024 tanto Falaschi como Morales acudieron a un local junto a otros compañeros y algunas jugadoras de hockey. Tras ello, el grupo se dirigió hacia la comuna de Vitacura, ingresando a un departamento particular en donde se habría producido el abuso sexual, ya que las denunciantes aseguraron que hubo relaciones sexuales sin consentimiento.

Por otro lado, los rugbistas sostienen que las relaciones fueron consentidas, aunque ahora esto deberá ser indagado por la justicia.

Este será el segundo proceso similar que deba enfrentar Enzo Falaschi, pues a finales de 2016 fue denunciado por abuso sexual después de una fiesta en la que participaros jugadores de la Unión de Rugby de Cuyo.

Él, junto a otras dos personas, fue apuntado como autor de abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, con el correr de la investigación el relato de la denunciante presentó discordancias, por lo que el caso fue sobreseído en 2018.