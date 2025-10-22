SUSCRÍBETE
La Conmebol se mete al área de los negocios con el Kun Agüero: le entrega derechos al canal del argentino en Twitch

La entidad que rige al fútbol sudamericano se alía con el argentino, quien se ha transformado en un reconocido streamer. La idea es sacarles provecho a las nuevas plataformas.

Christian González 
Christian González
Sergio Agüero, en su faceta de streamer.

Un poco antes de que dejara las canchas, en 2021, producto de una afección cardiaca, Sergio Agüero cambió de área. En plena pandemia de Covid-19, el Kun comenzó a explorar las plataformas sociales. Un canal en Twitch lo transformó en un fenómeno. Batió récords de audiencia y de seguidores y lanzó un equipo de esports.

El paso siguiente fue su ingreso a la Kings League, donde ejerce como presidente de Kunisports. También es parte del staff de comentaristas de ESPN.

El exfutbolista argentino extiende su influencia. Ahora, a nivel oficial. La Conmebol anunció una alianza con el exgoleador del Manchester City y la selección transandina que permitirá compartir a través de SlakunTV10, su canal en Twitch, contenido relativo a los torneos que organiza la confederación que preside Alejandro Domínguez.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y Sergio ‘El Kun’ Agüero han establecido una alianza exclusiva dirigida a los países de América Latina, con excepción de Brasil, que permitirá compartir los momentos más vibrantes de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana 2025″, anuncia la entidad.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (@conmebol)

“Este acuerdo representa un paso significativo en el plan de la Conmebol para conectar el fútbol sudamericano con una audiencia joven y digital, brindando acceso casi inmediato a las jugadas más destacadas”, valora.

El beneficio es mutuo. “SlakunTV es la más reciente iniciativa de Sergio ‘El Kun’ Agüero en Twitch: un canal deportivo que se suma a su comunidad de casi 3.000.000 de suscriptores. La plataforma ha albergado transmisiones de eventos deportivos de nivel internacional, posicionándose como un espacio clave para conectar con audiencias jóvenes y digitales mediante contenidos en vivo y formatos innovadores”, describe la Conmebol respecto de la magnitud del acuerdo.

“Este nuevo acuerdo resalta el compromiso de CONMEBOL por explorar vías innovadoras para conectar con las nuevas generaciones, aprovechando las tecnologías emergentes y los formatos de comunicación actuales”, resalta.

