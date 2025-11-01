Con un doblete de tiro libre: Marcelino Núñez brilla en la victoria del Ipswich Town en la Championship

Marcelino Núñez tuvo una jornada de ensueño. Fue la gran figura de su equipo tras anotar un doblete en el triunfo del Ipswich Town, ambos goles de tiro libre. Fue una cómoda victoria por 4-1 sobre el Queens Park Rangers.

George Hirst también brilló con otro doblete para la escuadra del chileno. El primero vino recién iniciado el encuentro, a los 2′, con un gran cabezazo tras un centro de Sindre Walle. Buen gesto técnico del ariete.

No obstante, después vendría el empate de Rumam Burrel (21′), aunque no sería suficiente. De ahí en más, todo sería para el Ipswich.

Núñez anotó el primero de sus goles al 47′. El chileno asumió protagonismo en su equipo y se adueñó de las pelotas paradas. Cerca del borde del área y cargado a la izquierda, sacó un ajustado remate al palo del arquero, que nada pudo hacer. Golazo del volante para su primer tanto con la camiseta del Ipswich.

💨🇨🇱 QUE GOLAZO DE MARCELINO NÚÑEZ PARA EL IPSWICH TOWN. pic.twitter.com/z52uS8I1R6 — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) November 1, 2025

Hirst volvería a marcar al 57′, nuevamente de cabeza, tras una gran jugada construida desde el fondo y un buen centro de Darnell Furlong.

En tanto, siete minutos después, Núñez selló su doblete con un nuevo golazo de tiro libre. Casi desde el mismo sector, el mediocampista nacional ahora intentó por sobre la barrera. El remate se desvío levemente en un defensor e ingresó en la portería, desatando la algarabía en los Tractor Boys.

Con esta victoria, el Ipswich escaló a la novena posición de la Championship, con 19 unidades.

🤯😳 DOBLETE DE TIRO LIBRE PARA MARCELINO NÚÑEZ EN LA VICTORIA 4-1 DEL IPSWICH TOWN ANTE QPR.



ESTÁ LOCO. https://t.co/BiGuKaXx0V pic.twitter.com/Cu0BuslSIM — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) November 1, 2025

El resto de chilenos también suma

Lawrence Vigouroux también vio acción en la decimotercera jornada de la Championship. El arquero chileno fue titular en el empate del Swansea y el Charlton Athletic, por 1-1.

En tanto, el Derby County de Ben Brereton, que también fue desde el arranque y disputó 73 minutos en la victoria por 3-1 sobre el Sheffield United, su exequipo.

Con estos resultados, el Swansea se instaló en la decimosexta ubicación, con 17 puntos. Una más abajo, con las mismas unidades, se encuentra el Derby County, que ha tenido una gran alza de rendimiento y ha salido del fondo de la Championship.