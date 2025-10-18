SUSCRÍBETE
Con ocho atajadas: Lawrence Vigouroux es figura en el empate del Swansea en Championship

El arquero nacional fue clave para evitar la derrota de su escuadra ante un arrollador Southampton. En tanto, el Derby County de Ben Brereton empató con el Oxford United, mientras que el Ipsiwch Town de Marcelino Núñez perdió con el Middlesbrough.

Julián Concha 
Julián Concha
Lawrence Vigouroux fue la figura en el empate del Swansea.

Lawrence Vigouroux fue el salvador del Swansea. El arquero se consolidó como la gran figura en el empate sin goles ante el Southampton, en la décima jornada de la Championship.

Los Saints fueron los amplios dominadores del encuentro al conseguir un total de 21 remates contra la portería del chileno, dos de ellos en los postes. Ahí, el seleccionado nacional fue clave para evitar la derrota. Tuvo un total de ocho atajadas.

Incluso, el técnico Will Still ironizó con las reiteradas ocasiones desperdiciadas de su escuadra: “De alguna manera, el balón no ha entrado en la red. Colectivamente, tenemos que levantarnos y asumir la responsabilidad. No creo que importe realmente quién”, indicó.

Creo que todos están intentando entrar en las zonas, pero no sé qué karma o mala suerte tenemos. No sé si he aplastado un gato o algo así. Me parece ridículo. Creo que tenemos un expected goals (estadística de goles esperados) superior a tres, y deberíamos marcar cuatro o cinco, quizás seis goles. Pero sí, es fútbol, ​​¿no?“, aseguró.

Sin alegrías

Fue un fin de semana sin alegrías para los chilenos. Ben Brereton y Marcelino Núñez tampoco pudieron triunfar en sus respectivos encuentros. El ariete fue titular en la caída por la mínima del Derby County ante el Oxford United.

Mientras que el volante aportó una asistencia en la derrota del Ipswich Town ante el Middlesbrough, por 2-1.

El Swansea es decimocuarto, con 13 unidades, mismas que el Ipswich, que es duodécimo. El Derby County, en tanto, es vigesimosegundo (de 24), con ocho puntos, a cuatro de distancia del colista Sheffield United.

