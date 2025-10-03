Lawrence Vigouroux vive, con seguridad, los mejores momentos de su vida deportiva. Hace un mes, el guardameta cumplió un sueño propio y familiar: debutó en la Selección y fue uno de los elementos rescatables en la caída frente a Brasil, al punto de que recibió elogios de connotadas figuras como Claudio Bravo y Claudio Taffarel. Repitió el buen rendimiento en el empate frente a Uruguay, que cerró la participación de la Roja en las Eliminatorias.

Ahora, el golero añade otro momento para sentirse feliz: extendió su contrato con el Swansea, club galés con el que compite en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Garantizó su permanencia en la entidad hasta 2028.

El nuevo estatus de Lawrence Vigouroux en el Swansea

"Swansea City se complace en anunciar que el portero Lawrence Vigouroux ha comprometido su futuro con el club firmando un nuevo contrato“, comunica la entidad, a través de sus plataformas oficiales.

El portero llegó al Swansea en julio de 2024, después de un infructuoso paso por el Burnley, que entonces era parte de la Premier League, en el que no logró jugar. Suma 56 presencias, con 65 goles en contra y 16 porterías imbatidas, cifras que constituyen una clara señal de consolidación.

El nuevo pacto es una evidente demostración del nuevo estatus del portero en el club. Después de su paso por la Roja, de hecho, fue felicitado públicamente por Alan Sheehan, el entrenador del Swansea. "Vigs ha sido excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí”, resaltó el DT.

El mejor momento

Después de la igualdad ante los charrúas, en la que realizó un par de contenciones que generaron reconocimiento, el guardameta admitió su satisfacción. "Es un sueño hecho realidad jugar en el Estadio Nacional. Es el fruto del gran trabajo que he realizado en mi equipo. Quiero agradecerle al cuerpo técnico, a mis compañeros por confiar en mí en estos dos partidos“, declaró a El Deportivo.

“Fueron dos duelos muy difíciles contra dos selecciones que estarán en el Mundial. Para mí, fueron partidos muy duros, que nunca olvidaré”, complementó. También mencionó el valor familiar que tenía el estreno en el combinado nacional. “Es un sueño. Y no solo mío. El de mi papá, que es chileno, y el de mi mamá, también. Estoy muy feliz por eso. Cuando veía los partidos de la Selección a las tres de la mañana de Inglaterra, con mi papá, siempre imaginaba que se diera algo así”, explicó.

El guardameta, de 31 años, volverá a integrar la Roja en el amistoso frente a Perú, en la fecha FIFA de este mes. Fue convocado junto Thomas Gillier y Jaime Vargas.