El Deportivo

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

El arquero nacional fue resaltado por el entrenador de su club, Alan Sheehan, luego de que se estrenara por el combinado absoluto a los 31 años.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Lawrence Vigouroux debutó en la Roja en el cierre de las Eliminatorias. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Se acabaron las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con Chile en el último lugar de la tabla. Los partidos ante Brasil, en el Maracaná, y contra Uruguay, en el Estadio Nacional, marcaron el final de un proceso tan extenso como fallido. Una de las novedades que introdujo Nicolás Córdova durante su interinato fue la presencia de Lawrence Vigouroux en la portería. Siendo el golero más experimentado de la nómina (en relación a Vicente Reyes y Thomas Gillier), tomó los guantes y la titularidad. No solo eso: debutó por el seleccionado absoluto a los 31 años.

El portero del Swansea tuvo correctas actuaciones en su estreno por la Roja. Además, a través de sus redes, agradeció la oportunidad de defender al país, pese al mal momento de la escuadra. “Quiero darte las gracias por todos los mensajes y el apoyo que me has dado en los últimos 10 días. He cumplido un sueño. Gracias Chile”, posteó en X el portero nacido en Inglaterra.

Vigouroux retornó a Europa y se unió a los trabajos de su club, de cara a la reanudación del Championship. En ese contexto, habló su entrenador y alabó el cometido del exseleccionado Sub 20. Alan Sheehan felicitó al golero de los Cisnes, destacando su cometido y lo que significa para su escuadra.

“Lawrence Vigouroux ha vuelto y ha tenido unas semanas llenas de acontecimientos, debutando contra Brasil y jugando contra Uruguay”, dijo el estratega del elenco galés, que juega en la segunda categoría de Inglaterra. “Está de vuelta y merecidamente recibió su oportunidad”, añadió.

“Vigs ha sido excepcional para nosotros y se lo merece por completo. Es una persona maravillosa. Es de esas personas que se oyen antes de verlas, pero es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí”, declaró Sheehan.

El exportero del Leyton Orient tuvo una destacada participación con el Swansea en el Championship 2024-2025, jugando el 100% de los partidos. Este dato también lo refrendó Nicolás Córdova, a la hora de justificar los arqueros que convocó. En la liga actual ha completado cuatro encuentros, donde concedió dos goles. Hoy por hoy, Swansea se ubica en la séptima ubicación del campeonato con siete puntos y jugará este sábado 13 ante Hull City, como local.

Fútbol internacionalLawrence VigourouxLa RojaSelección chilenaEliminatoriasSwanseaAlan SheehanChampionship

