SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Chile le compite al Uruguay de Bielsa, pero no evita cerrar las peores Eliminatorias de su historia

Hasta que se terminó un proceso para el olvido. En un Estadio Nacional a medio llenar, la Selección de Nicolás Córdova no pudo concretar lo que se generó, particularmente en el segundo tiempo, y cerró las Clasificatorias con un 0-0 ante la Celeste. Con 11 puntos en 18 partidos, la Roja es la última del continente. La cruda realidad.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La selección chilena cerró las peores Eliminatorias de su historia. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Por fin se terminó. Era el clamor generalizado, después de sentenciada la suerte de la selección chilena. El 8 de septiembre de 2023, en Montevideo, comenzó el proceso rumbo al Mundial 2026 con una derrota en Uruguay, bajo el mando de Eduardo Berizzo y un peculiar parado táctico. Dos años y un día después (suena como una condena), el círculo se cerró contra la Celeste, con un entrenador interino como Nicolás Córdova, y con la desagradable sensación de un tercer fracaso consecutivo hacia una Copa del Mundo.

Las vicisitudes fueron numerosas. Los errores y las frustraciones, también. El resultado ante Uruguay, en estas circunstancias, poco importaba. Había que bajar la persiana rápido, para dar vuelta una de las páginas más oscuras de la Selección. En el Estadio Nacional, con ambiente digno de un amistoso más que de un partido de Clasificatorias (y con aforo reducido, además), donde lo mediático estaba dado por el regreso de Marcelo Bielsa después de 14 años, fue un empate a cero.

Las duras e hirientes estadísticas le agregaban una mochila pesada a la regeneración de Córdova: evitar ser la peor selección nacional en unas Eliminatorias. Lo que no podía evitar, salvo un milagro, era ser la Roja menos goleadora en unas Clasificatorias bajo el formato actual. La necesidad de ganar era para cerrar de manera decorosa una etapa olvidable.

“Tenemos que empezar a construir”, dijo el DT chileno antes del juego. Para aquello, ratificó su convicción de poner jóvenes y hacer debutar a nuevos elementos. La sorpresa del once titular fue Emiliano Ramos. El jugador de Everton, quien va a estar en el Mundial Sub 20, se instaló abierto por la izquierda, mientras que Lucas Cepeda hizo lo propio en la derecha. Córdova mantuvo a Ben Brereton como centrodelantero, posición que no es la más cómoda para el chileno-inglés.

El mérito de Chile fue que supo competir ante un elenco que está un escalón más arriba. Si bien las carencias ofensivas permanecen, y es un aspecto que obligatoriamente hay que mejorar pensando en el futuro, la Roja supo plantarle cara a una Celeste que tiene una estructura trabajada y gusta de la intensidad. En el marco de un partido parejo, la Selección debía cerrarse para acortarle los espacios a los charrúas. Duraba poco la pelota en los pies. Javier Altamirano, nominalmente el enlace, apoyaba a los volantes centrales.

En los 28′, un zurdazo de Cepeda obligó a una gran contención de Mele. Una acción individual del colocolino generó la opción más clara del lapso inicial. La profundidad en ataque era por la derecha, con la conexión entre Hormazábal y Cepeda. Por la izquierda, el tándem Suazo-Ramos no lo repetían. El peligro pasó en los balones detenidos a favor, al quedar expuesto al contragolpe. Sucedió dos veces.

La Roja no dio con el arco

No es un misterio decir que a Chile le cuesta un montón convertir. No por nada el déficit en estas Clasificatorias es histórico. En el segundo lapso, aquello golpeó en la cara. La Roja tuvo muy buenos pasajes durante el complemento, pero no logró concretar. Uno de los grandes pecados de las selecciones nacionales, a todo nivel. El encuentro se abrió. Con menos nudos, los locales se soltaron y mostraron un ataque más profundo, con más circuitos.

En los 47′, el debutante Ramos falló solo, tras atajada de Mele. Era el sueño del pibe. Luego, en los 55′, Brereton tuvo la primera de las tres que iba a desperdiciar. El actual futbolista del Derby County quedó con un sabor amargo, porque no pudo concretar las clarísimas chances que tuvo. En los 62′, falló solo de cara al arco, con un cabezazo. En los 68′, pifió en un remate. Como pocas veces se vio en este proceso, Chile elaboró acciones de riesgo en el área contraria, no obstante fue incapaz de acertar. Cómo hace falta un hombre gol.

La Roja fue más que la Celeste en el segundo periodo. Independiente a situaciones puntuales (por ejemplo, las dudas de Guillermo Maripán en la salida), los chilenos compitieron de buena manera. Claro, se logró cuando la suerte estaba sentenciada y la presión de una victoria, por ejemplo para ir al repechaje, no existía. El DT también aprovechó de permitir otro debut: el de Ian Garguez, otro Sub 20.

El empate en blanco fue el corolario de las Eliminatorias 2026. En definitiva, es el peor proceso clasificatorio de la historia de la Selección: 11 puntos en 18 partidos. Revisando el desempeño de todos los elencos desde que se juegan las Clasificatorias de Conmebol con el formato actual, hay solo dos campañas peores: Venezuela rumbo a Qatar 2022 (10 puntos) y hacia Francia 1998 (3 puntos). Este dato es tan concreto como crudo. Chile está en el sótano del continente.

La agonía fue larga y tormentosa. Finalmente se acabó. Ahora, a pensar en 2030. Como dijo Nicolás Córdova, “esto no se soporta más sin una clasificación al Mundial”.

Ficha del partido

Chile: L. Vigouroux; F. Hormazábal (83′, I. Garguez), P. Díaz, G. Maripán, G. Suazo; F. Loyola (46′, V. Pizarro), R. Echeverría; L. Cepeda, J. Altamirano (75′, L. Assadi), E. Ramos (69′, G. Tapia); y B. Brereton (75′, A. Aravena). DT: N. Córdova.

Uruguay: S. Mele; N. Nández, R. Araújo, S. Cáceres, M. Viña; F. Valverde, M. Ugarte, R. Bentancur; C. Olivera, D. Núñez (81′, F. Viñas) y B. Rodríguez (71′, K. Amaro). DT: M. Bielsa.

Goles: No hubo.

Árbitro: A. Daronco (BRA). Amonestó a Loyola (CH); Mele (U).

Estadio Nacional. Asistieron 22 mil personas, aprox.

Lee también:

Más sobre:FútbolEliminatoriasLa RojaSelección chilenaUruguayNicolás CórdovaMarcelo BielsaChile vs UruguayEliminatorias 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones
Chile

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela
El Deportivo

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Uno a uno de Uruguay: el control de Federico Valverde y la imprecisión de Darwin Núñez no salen del cero

Chile le compite al Uruguay de Bielsa, pero no evita cerrar las peores Eliminatorias de su historia

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder
Mundo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo