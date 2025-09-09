SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Entre el recambio generacional y las turbulencias post Copa América: el Uruguay con el que Bielsa retorna a Chile

El rosarino desembarca en Ñuñoa, ahora en la banca contraria, y con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo. Pese a la revolución que supo generar, desde el juego y los resultados, el torneo en Estados Unidos marcó un quiebre. Si antes fue la selección de Forlán, Suárez y Cavani, hoy es la Celeste de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
El Uruguay con el que Bielsa retorna a Chile después de 14 años. DANIEL DUARTE

En la noche del martes, se acaban las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026. Chile y Uruguay lo harán con sentimientos diferentes. La Roja, fuera de carrera hace un rato, con la misión de terminar bien por el honor y tratar de evitar el último lugar de la tabla. La Celeste, por su parte, con la satisfacción del deber cumplido al asegurar su boleto al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras su victoria sobre Perú.

Evidentemente que el protagonista de la jornada será Marcelo Bielsa, ahora desde la vereda del rival. El 4 de febrero de 2011, el rosarino renunció a la banca de la Roja. Han pasado 14 años y todavía su figura genera recuerdos y sensaciones. No son pocos quienes, aún, añoran su retorno. El Loco consiguió un hito no menor: clasificar al Mundial con tres selecciones distintas (Argentina a Corea-Japón 2002, Chile a Sudáfrica 2010 y ahora Uruguay a la cita del próximo año en Norteamérica).

Con 70 años, Bielsa lidera a una selección que ha debido adaptarse (no evitando inconvenientes) a tener un entrenador extranjero (históricamente ha sido muy nacionalista) y con métodos distintos, más una personalidad especial. Por aquello, ha tenido más de algún problema.

El 14 de junio de 2023 fue el estreno del argentino al mando del seleccionado charrúa, en un amistoso ante Nicaragua. Hasta la fecha, el balance muestra que acumula 27 partidos con 12 victorias, nueve empates y seis derrotas, arrojando un 55,6% de rendimiento. El proceso arrancó con resultados notables, como vencer a Brasil en Montevideo y a Argentina en Buenos Aires. Pero se produce un quiebre en la Copa América, en la que finalizaron terceros. Luis Suárez se retiró de la Celeste al cabo de la competición y criticó abiertamente al DT por supuestos tratos despectivos hacia jugadores y colaboradores. Esto desató un sismo.

Post Copa América, Uruguay entró en una espiral de malos resultados y de un declive en su funcionamiento, lo que puso en el paredón a su entrenador. Después del torneo en Estados Unidos, la Celeste ha jugado 11 partidos por Clasificatorias, de los cuales solo ganó tres. Los últimos dos fueron consecutivos: a Venezuela y Perú. En el inicio de esta mala racha, llegó a completar cuatro partidos sin convertir, un pecado para un elenco de Bielsa, que pregona el fútbol ofensivo. Las turbulencias se sortearon y el cuadro charrúa ya tiene su pasaje al Mundial.

Recambio generacional

De la mano de Bielsa, Uruguay no solo ha transitado hacia un renovado estilo futbolístico. También vive un proceso de recambio generacional. Quedó en el pasado la era de Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani. Si bien la estructura de la Uruguay del Maestro Tabárez era más de garra y overol, el plus radicaba en la ofensiva. Ahora, ese valor agregado lo entregan los mediocampistas (Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte o Giorgian De Arrascaeta). Darwin Núñez, el llamado a ser el 9 estelar, dejó el Liverpool para irse a Al Hilal, de Arabia Saudita.

Si antes el líder futbolístico charrúa era Forlán o el Pistolero Suárez, hoy es Fede Valverde, uno fijo en el Real Madrid.

De los 27 futbolistas que convocó el Loco Bielsa para esta fecha doble clasificatoria, el promedio de edad es de 26,7 años. Los mayores tienen 32 años: el golero Sergio Rochet y el lateral Guillermo Varela. Lo que antes era una característica del seleccionado, ahora cambió: no hay futbolistas con más de 100 presencias en el elenco absoluto. El que registra más partidos es Rodrigo Bentancur, con 71 presencias. Además, el DT llamó a tres novatos en la Celeste: Juan Manuel Sanabria, Kevin Amaro e Ignacio Laquintana.

De cara al partido ante Chile, Marcelo Bielsa decidió liberar a cuatro jugadores, que no estarán en Ñuñoa. Uno es el mediocampista Giorgian de Arrascaeta, la figura ante los peruanos. Se unen a Guillermo Varela y al puntero derecho Facundo Pellistri, más el defensa Mathías Olivera, descartado por acumulación de amarillas. Por el contrario, el rosarino recupera a Ronald Araujo y Nahitán Nández, quienes cumplieron una fecha de suspensión, y a Darwin Núñez, quien ya completó su castigo de Conmebol tras los incidentes ante Colombia por la Copa América.

Lee también:

Más sobre:FútbolEliminatoriasUruguayMarcelo BielsaSelección uruguayaSelección chilenaMundial 2026Eliminatorias 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Lo más leído

1.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

5.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente
Chile

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre
Negocios

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

No fue un milagro: la última gran revolución económica chilena

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

La calculadora histórica: los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el Mundial 2026

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago
Mundo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”