Luis Suárez no se guarda nada y entrega nuevos detalles del proceso de Marcelo Bielsa en Uruguay

Luis Suárez vuelve a hablar de Marcelo Bielsa. El Pistolero rompe el silencio luego de las declaraciones que otorgó en la antesala de la fecha FIFA y que provocaron una profunda crisis en Uruguay. Lo hace en la antesala de un partido del Inter Miami. Ahí fue consultado por lo vivido en la Celeste. El ex Barcelona revela situaciones de la interna del plantel. Por ejemplo, habla de como se tomaron sus dardos y se desmarca de una eventual mala intención de su parte. Es la primera vez que aborda el tema desde su bullada entrevista.

“Van mejorando las cosas después de lo que uno dijo. Sin haber querido herir a nadie, entiendo el enojo, algún comentario que se haya malinterpretado, pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas, que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores”, afirmó en rueda de prensa. En la última doble jornada eliminatoria, Uruguay sacó solo un punto de seis posibles y el rosarino reconoció que ha perdido peso en la AUF. “Respecto de como operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de alguna manera afectada”, dijo Bielsa tras el empate de sus dirigidos ante Ecuador.

Luis Suárez generó un terremoto en Uruguay con sus dichos contra Bielsa. Foto: Photosport

Según Suárez, el objetivo de sus palabras era descomprimir el ambiente que se pudo haber generado en el camarín de Uruguay durante el mandato del argentino. “Eso era lo que quería, son cosas que se habían hablado ya de puertas para dentro, con la tranquilidad de que siempre queremos lo mejor para la selección. Y que ahora van a ir llegndo cosas muy positivas”, sentenció.

Bielsa, por su parte, había dado a conocer que se llevaron a cabo reuniones durante los entrenamientos. “Se puede hacer una valoración positiva, eso pasa cuando los grupos o los cuerpos técnicos están en entredicho. Esto sí es una afirmación, acá quien está en entredicho soy yo, eso está claro. Pero valorar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas explicarlas, todo eso no me gusta hacerlo. Sí le digo que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, reveló.

Días antes del viaje de la Celeste a Lima, partido en el que finalmente perdieron ante Perú, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reconoció que estaban en conocimiento de las denuncias de Suárez. “Lo que dijo Luis es verdad, me ha comentado cosas, y a Jorge Giordano, el director de selecciones, también. Pero no quiero opinar de su entrevista y no quiero tampoco dar detalles de situaciones que deben manejarse puertas adentro. Cuando se tiene un asunto como este, hay que trabajarlo seriamente e internamente y aprovechar las oportunidades que brinda. En ese sentido, todos los que forman parte de la interna tienen que tomarlo de forma positiva y mejorar hacia adelante”, declaró.

En esa línea, reconoció que eso tensionó el ambiente. “Fue una semana especial, pero creo que lo importante cuando se habla de gestión de asuntos internos es tratarlos siempre de la puerta para adentro, y eso se ha gestionado muy bien”, dijo.