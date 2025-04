La UC de Tiago Nunes va de fracaso en fracaso: decepciona ante San Luis y queda eliminada de la Copa Chile

Entre tanto partido durante la semana, pasaba medio escondido en el calendario el duelo entre Universidad Católica y San Luis de Quillota, en La Florida. No se jugaba poco el cuadro cruzado. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, en tanda de penales contra Palestino, la Copa Chile se convirtió en un objetivo de peso mayor. Debía ganar este jueves y falló. Con polémicas de por medio, perdió 3-2 y queda sin chances de clasificación en el quinto partido del torneo.

La UC no se podía permitir otro tropezón y alterar aún más una temporada con turbulencias. Los dirigidos de Tiago Nunes llegaron al encuentro en el tercer lugar del grupo D, con 4 puntos, dos unidades menos que los canarios (que ganaron en el partido en Quillota). Entonces, una derrota contra el equipo del Ascenso significaba directamente la eliminación de los estudiantiles.

Además del resultado, Católica necesitaba empezar a mostrarse como un elenco convincente en su juego y encontrar una base estable (lo que no sucedió). El DT brasileño repitió 10 de los 11 titulares que salieron ante Unión Española, por la Liga de Primera. El único cambio fue el ingreso de Eduard Bello por Jader Gentil.

El partido comenzó con cuatro minutos de retraso, por culpa de los árbitros. En una situación confusa, el cuerpo arbitral encabezado por Héctor Jona demoró en salir de camarines. Aparecieron después de los equipos, incluso.

Ya sea por el trabajo del rival, como por los ripios propios, a la UC le costó fluir durante el primer tiempo, con falta de precisión en el campo contrario. Derechamente, no fluyó. San Luis no se fue a esconder a la cancha sintética del Bicentenario. De hecho, mostró a un mediocampo más acoplado que el de los franjeados. Al no tener en su plantilla a un volante creativo, que sea nexo entre el medio y la delantera, que pueda estar para abastecer a Fernando Zampedri y compañía, ese rol tiende a recaer en Alfred Canales. Y cuando no entra en sintonía, le cuesta construir. Por ende, el equipo se queda sin ideas.

La primera chance para los cruzados fue a la media hora, con un disparo de Diego Valencia interceptado por un defensa rival. La búsqueda ofensiva del local se basaba en las bandas, con Arancibia y Cuevas activos en las pasadas. Cuando no daba con las claridades necesarias, Católica encontró la apertura de la cuenta en los 36′, con el gol de Fernando Zuqui, mediante un tiro ajustado.

Cuando parecía que los estudiantiles desbloqueaban un partido que les era complejo, viene el penal para los amarillos. Finalizaba el lapso inicial y se cobra una mano de Branco Ampuero (segunda consecutiva del zaguero). Pena máxima para San Luis y Sebastián Parada ejecutó de manera exitosa para el 1-1.

Para el complemento, Nunes hizo ingresar a Rossel y Gentil, por Diego Valencia y Canales, para tratar de darle algo distinto al equipo. Independiente a los nombres propios, los problemas de Católica van más allá. Fue a buscar la victoria y mostró cierta cuota de actitud, aunque no lo acompañó de fútbol y claridad en el área contraria. Para variar, un Zampedri desabastecido. Al meter atacantes, sacrificando volantes, la UC se partió y quedó expuesta a los contragolpes.

El duelo tuvo polémicas. En los 63′, toda Católica reclamó un penal por pisotón a Zampedri (no hay VAR). Y luego, en los 75′, sí se sancionó otra pena máxima para San Luis, por infracción de Medel contra Matías Donoso. El inoxidable centrodelantero anotó el 2-1. Se venían los fantasmas en La Florida. Nunes movió el tablero y sacó a los laterales (Arancibia y Cuevas), quienes le daban profundidad al equipo. No se entendió lo que quiso hacer.

Juan Francisco Rossel apareció para el rescate. En los 82′, marcó el 2-2 que revivió a un equipo que estaba al borde de la cornisa. El empate mantenía a la Católica con opciones de clasificación. Terminó con 10, por la expulsión de Ampuero (floja presentación), por falta de último recurso. La recta final se convirtió en una moneda al aire. Podía pasar cualquier cosa. Y sucedió. En el séptimo minuto agregado, San Luis llegó al 3-2 con gol de Gino Albertengo. Un mazazo definitivo.

Otra derrota que significa una eliminación. Otro golpe que le va quitando objetivos a un equipo, hoy por hoy, muy por debajo de Colo Colo y la U. Lo de Tiago Nunes no resiste mayor análisis. Su crédito es igual a cero.