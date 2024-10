¿Sigue o se va? Presidente del fútbol uruguayo aborda la continuidad de Bielsa como técnico de la Celeste

Uruguay cerró una magra fecha de Eliminatorias. La Celeste, a cargo de Marcelo Bielsa, registró una caída contra Perú y un empate sin goles contra Ecuador, lo que le significó a los charrúas acumular su cuarto partido sin ganar (tres empates y una derrota), ni convertir en el proceso para el Mundial de 2026.

Ante esto, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, abordó el futuro del adiestrador argentino en el cargo.

“Fue un buen primer tiempo, hay que estar tranquilos fundamentalmente por lo que viene. Estoy tranquilo”, señaló Alonso en un punto de prensa a la salida del Estadio Centenario.

Después de indicar que no había hablado con Bielsa, se le consultó sobre si el transandino y su cuerpo técnico corrían riesgo de ser despedidos. La respuesta del mandamás del fútbol uruguayo fue tajante: “Olvidate, estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones, estamos todos locos”.

“Uruguay lleva cuatro partidos sin ganar, por Eliminatorias, me preocupa, por supuesto, son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero sabemos que íbamos a pasar por una zona de turbulencia, sin todos los jugadores disponibles y estamos saliendo de esa zona, pero seguimos en una zona privilegiada de la tabla gracias al arranque muy bueno que tuvimos”, amplió.

“Ahora tenemos que cerrar en esa zona este año, capitalizando lo que logramos en esa primera parte y cerrando el año que viene como debemos cerrar la Eliminatoria, con mucha tranquilidad”, concluyó el presidente de la AUF.

La autocrítica de Bielsa

Si bien Marcelo Bielsa es respaldado por la dirigencia, el adiestrador se mostró bastante autocrítico en su análisis de la doble fecha de Eliminatorias. “Contra Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. En el primer tiempo del partido de hoy creamos siete situaciones de gol, eso es bastante. Mucho más en el fútbol actual. En el segundo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Tuvimos la pelota, dominamos, no fuimos superados, salvo en los últimos 15 minutos, pero sin crearnos peligro”, señaló en conferencia de prensa.

“En periodos como el que recorremos, a veces tiene valor no recibir goles o situaciones. Imagínese que es una justificación poco convincente pero así lo pienso. Cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado. La valoración general del partido es que merecimos establecer diferencias, también considero que en estas rachas adversas estos partidos a veces se pierden. No es un consuelo, es una explicación o una apreciación”, expuso.

“La conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Cuando pasa eso hay que observar a quien maneja ese material y no logra imponerlo”, continuó.

Sobre ese punto abundó que “no puede ser que contra los mejores jugamos bien y ante los peores jugamos mal. Al rival de hoy, por ejemplo, hay que ver cómo se le califica, que tiene a Hincapié, el lateral en la Premier, el central del PSG, el contención en Chelsea... no es un rival menor”.

Ahora, Bielsa debe centrarse en preparar los próximos partidos de noviembre en los que tendrá que recibir a Colombia para luego visitar a Brasil, dos rivales directos en la lucha por la clasificación directa a la Copa de Canadá, Estados Unidos y México.