La autocrítica de Bielsa: “Si Uruguay tiene mejores jugadores que sus rivales y no gana, hay que observar a quien maneja ese material”

Se acabó la luna de miel entre Marcelo Bielsa y los hinchas uruguayos. La Celeste volvió a decepcionar en el Centenario, igualó sin goles con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, y se fue bajo una fuerte rechifla de los espectadores.

“La verdad no es porque hayamos cambiado ninguna idea, no es porque no lo intentemos. Coincido con usted que en estos últimos dos partidos no jugamos bien. Lo que señala se reflejó en momentos de partidos con en el primer partido y en el segundo tiempo del partido de hoy”, advirtió el rosarino.

Asimismo, el DT agregó que “contra Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. En el primer tiempo del partido de hoy creamos siete situaciones de gol, eso es bastante. Mucho más en el fútbol actual. En el segundo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Tuvimos la pelota, dominamos, no fuimos superados, salvo en los últimos 15 minutos, pero sin crearnos peligro”.

Sin embargo, el Loco no escondió que su equipo vive una crisis. Todo después de cuatro partidos sin victorias, con tres pálidos empates y sin marcar un solo gol.

“En periodos como el que recorremos, a veces tiene valor no recibir goles o situaciones. Imagínese que es una justificación poco convincente pero así lo pienso. Cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado. La valoración general del partido es que merecimos establecer diferencias, también considero que en estas rachas adversas estos partidos a veces se pierden. No es un consuelo, es una explicación o una apreciación”, explicó el extécnico de la Roja.

Fuerte autocrítica

Pero el entrenador argentino tampoco rehuyó la responsabilidad que le cabe en este mal momento. El rosarino concluyó que el plantel charrúa es mucho más rico que muchos de los adversarios a los que no le pudo ganar.

“La conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Cuando pasa eso hay que observar a quien maneja ese material y no logra imponerlo”, dijo Bielsa.

Sobre ese punto abundó que “no puede ser que contra los mejores jugamos bien y ante los peores jugamos mal. Al rival de hoy, por ejemplo, hay que ver cómo se le califica, que tiene a Hincapié, el lateral en la Premier, el central del PSG, el contención en Chelsea... no es un rival menor”.

Consultado sobre si las críticas de Luis Suárez marcan el rendimiento del equipo, el transandino argumentó que “no ignoro la situación que ocurrió. Si usted me dice que los futbolistas no logaron jugar bien por los episodios que les tocó vivir, mi respuesta es no, eso no influyó”.

Uno de los principales cuestionamientos que sufrió en el duelo ante los ecuatorianos fue el tema de los cambios. Solo hizo uno por rendimiento y los dos finales por lesión. En definitiva, no encontró respuestas en la banca.

“Habré hecho sustituciones que, desde algún punto de vista, puedo estar equivocado. No puedo dar minutos a jugadores jóvenes reclamando soluciones que los que jugaban no daban. Exige que estén convencido. No resuelvo a través de transferir la responsabilidad a estos chicos”, afirmó el rosarino.

Incluso, agregó que “el momento del equipo no es un momento sencillo. Hay veces en que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencia. Para cada argumento hay alguno en contrario, Les di el mío y entiendo que ustedes no le den valor”.