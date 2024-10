Golpe para Colo Colo: la ANFP le avisa por escrito al Cacique que Carlos Palacios no puede jugar ante La Calera

Colo Colo recibe una pésima noticia. Pese a los intentos que realizaron los albos durante las últimas horas, con llamadas de Aníbal Mosa a Pablo Milad, la ANFP le confirmó al Cacique que Carlos Palacios no podrá sumar minutos este miércoles frente a La Calera, en la Quinta Región. Lo hicieron cerca del mediodía de este martes, a través de un documento escrito. “Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar”, dicen desde la sede que comanda el fútbol chileno. Tampoco podrá estar frente a Palestino, en el duelo del próximo domingo.

La jornada partió temprano para el Cacique. Los albos, con la ilusión de poder contar con el delantero, lo sumaron a la delegación que viajó a La Calera. El futbolista apareció en el listado de citados para el duelo que se jugará este miércoles, a las 19.00, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Cabe recordar que el delantero se bajó del partido de la selección chilena ante Colombia, argumentando motivos personales, lo que desató una tormenta en el combinado nacional. La situación no cayó bien y complicó las relaciones entre la ANFP y Colo Colo. Por lo mismo, desde la ANFP se ampararon en lo que establece el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores en este sentido para advertir que Palacios no puede sumar minutos frente a La Calera.

Es que en Quilín no cayó bien que la Joya apareciera al día siguiente entrenando en el Monumental ni menos en una función del circo Los Tachuelas. Mientras que Ricardo Gareca tampoco fue muy claro con la situación. “Fue inesperado más que nada, no puedo extenderme más que eso. ¿Cómo lo tomo? Cuestiones personales. No tuve la oportunidad de hablar con él, porque le habíamos dado libre para que se reuniera con la familia. Carlos me había pedido si podía ir un poco antes. Mandé a mis colaboradores para que hablaran con él. Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales que lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, expresó.

La norma que condenó al atacante

Que Palacios fuese parte de la citación y que viajase no era una señal concreta de que jugaría ante La Calera. En Colo Colo existía cierta inquietud porque el reglamento podría complicar la situación de Palacios, debido a las condiciones de su salida de la convocatoria y, por lo mismo, hicieron las consultas pertinentes ante los reclamos de algunos clubes a la ANFP por la situación.

La norma en la que se basó la ANFP fue la siguiente: “El rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de ‘no elegible’ y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA”, señala una publicación de Senn Ferrero Sports and Entertainment. En el Cacique, sin embargo, argumentaban que el futbolista fue liberado por la Selección a través de un comunicado que fue público. Y que bajo ese escenario, no tendría problemas para jugar por su club.

El apoyo de De Paul

Más allá de la negativa, Palacios entrenó con el equipo titular. En el Cacique celebraron el regreso del oriundo de Renca. “La vuelta de Carlos es importante, como va a ser la vuelta en su momento de Brayan, de Lucas, bueno, de Esteban, que esperemos que se recupere pronto también”, expresó el portero Fernando de Paul, figura en el triunfo ante Huachipato.

El meta se refirió tangencialmente a la situación de su compañero. “Cuando cada uno tiene un problema, el grupo siempre trata de apoyar. Después son cuestiones personales, obviamente, pero nosotros estamos para eso. Yo no tuve la oportunidad de hablar bien del tema, pero lo que nosotros tengamos que hablar, lo hablaremos, o lo que él tenga que hablar con el grupo y con todos, para lo que necesite, lo hacemos puertas adentro”, expresó.

Asimismo, para el duelo ante los cementeros quedó descartado Esteban Pavez, quien se agravó de la neumonía que padece y corre riesgo, incluso, para el resto de los partidos de la temporada. Mientras que Javier Correa todavía no ha podido entrenarse con normalidad, pues padece una sobrecarga muscular. Mientras que Jorge Almirón cumplirá la segunda de las tres fechas de suspensión que arrastra tras su incidente con José Cabero en el partido ante la UC.

Asimismo, el DT decidió citar a Lucas Cepeda y Brayan Cortés para el partido en la Quinta Región, a pesar de que recién estarán llegando este miércoles desde Barranquilla.