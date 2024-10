Abogados en alerta: la trama de la salida de Carlos Palacios de la Roja y qué arriesga Colo Colo si juega en La Calera

El sábado, la salida de Carlos Palacios remeció a la Roja. El delantero de Colo Colo era liberado de la convocatoria de la Selección, a días del partido ante Colombia. El encuentro es decisivo para el equipo de Ricardo Gareca, que después de la caída ante Brasil y la victoria de Perú sobre Uruguay, literalmente, tocó fondo: es el colista de la tabla de las Eliminatorias. “La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, publicó la Roja a través de sus canales oficiales, dando cuenta de la marginación. No profundizó en las razones. La sensación era, derechamente, que había abandonado el barco.

La polémica no tardó en encenderse. Hubo quienes criticaron abiertamente la decisión de La Joya de restarse de la convocatoria justo en el momento en que la Roja necesita la mayor conjunción de fuerzas. En esa lista se inscriben referentes como Johnny Herrera y Gonzalo Jara. El exarquero de la U fue particularmente virulento. “No cualquier pelagato le puede decir que no a la Selección”, estableció. Rodrigo Pérez también lo fustigó. “De valientes se cuentan historias, no de cobardes”, escribió el excapitán de Cobreloa, quien también jugó por la Roja. Al exhispano, por cierto, se le vio en una función del circo Los Tachuelas.

Un antecedente generó más sentido que nunca. Hubo quienes, también, recordaron la amenaza del delantero después de la victoria del Cacique sobre Universidad Católica. “Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, deslizó esa noche, en el Monumental. Poco después, fue llamado a terreno por sus compañeros. Figuras albas como Arturo Vidal y Brayan Cortés antepusieron a la Selección por sobre cualquier otro interés, incluido el equipo albo.

Los hinchas del Cacique, en tanto, se frotaban las manos ante la posibilidad de contar con una de las figuras del equipo de Jorge Almirón para el decisivo partido frente a La Calera, en el que pueden alcanzar la punta del Campeonato Nacional. Sin embargo, el lío es mucho más complejo.

El día clave y el reglamento

La información oficial de los “problemas personales”, a la que adscribió, por ejemplo, Arturo Vidal, quien respaldó a Palacios, cedió terreno frente a la de la pataleta. En la Roja sostienen que la reacción del ariete obedeció a que en la práctica del viernes no apareció en el equipo presuntamente titular, una condición que tampoco había tenido en la caída ante Brasil, en la que ingresó apenas en los 75′, en reemplazo de Diego Valdés.. Que ahí se ‘amurró' y decidió irse. Hasta ahí, nadie sabía de inconvenientes íntimos. Cuando Gareca se enteró, explotó. Su reacción inicial fue descartar al exjugador de Unión Española de todo el proceso. “No lo va a llamar más”, apuntan en el seno del combinado nacional.

El lío escaló. Primero, porque varios presidentes de clubes se comunicaron con Pablo Milad para pedirle explicaciones y, principalmente, para exigirle que tomara medidas. Veían la decisión de Palacios como una respuesta a la negativa a recalendarizar el partido de los albos frente a Unión La Calera. Incluso surgió un dato: que la dirigencia alba se había comunicado con cada uno de los convocados para que tomaran el mismo camino que Palacios.

Sin embargo, lo más determinante son las consecuencias que puede producir la deserción de Palacios, ya no solo a nivel personal. Su determinación activó las alarmas en los equipos jurídicos de los clubes, que comenzaron a explorar, por ejemplo, los alcances de que, eventualmente, Almirón utilice a Palacios frente a los cementeros.

Carlos Palacios, en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano (Foto: Photosport)

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores es claro en este sentido. “En el supuesto de infracción de la normativa expuesta relativa a la liberación de jugadores, de acuerdo con el articulo 6 del Anexo I del RETJ, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá adoptar las sanciones oportunas en base al Código Disciplinario. A pesar de que en este articulo el RETJ no es muy claro, de acuerdo con el articulo 5 del Anexo I del RETJ, el rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de ‘no elegible’ y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA”, advierte una publicación de Senn Ferrero Sports and Entertaiment.

¿Cuáles son esas consecuencias? La más atingente para el caso indica: “En caso de que un jugador participase en un partido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia (véase art. 31) y una multa de 6.000 CHF como mínimo”.

La publicación supedita a una autorización, en este caso de parte de la ANFP, la posibilidad de que el jugador sea elegible para un partido por su club sin arriesgar sanciones parte de la FIFA. “En la práctica, si un determinado jugador no desea ser convocado por su selección por algún motivo personal, o el propio club solicita a la asociación convocante una excepción por alguna razón deportiva, lo habitual es que se llegue a un entendimiento amistoso con el fin de evitar la intervención de FIFA y las posibles consecuencias disciplinarias”, consigna.

Carlos Palacios exhibe la insignia de Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Hay precedentes? Sí. En 2017, el camerunés Joel Matip, quien ayer anunció su retiro y entonces militaba en el Liverpool, entró en conflicto con la federación de Camerún. Los ingleses dudaron y consultaron a la FIFA respecto de su elegibilidad. La federación internacional determinó que el jugador había renunciado públicamente al combinado nacional dos años antes, lo que eximía de sanciones al club.

El Cacique, en alerta

En el Monumental parten de una premisa. “¿Quién dijo que iba a jugar?”, responden respecto de la posible, y para el caso riesgosa, participación de Palacios en el partido ante los cementeros. La misma postura había manifestado el gerente deportivo, Daniel Morón en Talcahuano, después de la victoria sobre Huachipato. “No sabemos cuándo (vuelve a jugar), queremos ser muy respetuosos de la persona de Carlos, por algo él tomó esa decisión y queremos respetar su problema que tiene hoy”, declaró.

Aún así, en Macul admiten precauciones. “Si lo de Carlos genera incertidumbre, el cuerpo técnico no lo va a utilizar”, establecen. Y agregan: “Colo Colo tienen expertos en esta materia que están trabajando”. Después de bregar intensamente para quedar en condiciones matemáticas de superar a la U en la tabla de posiciones, el Cacique quiere cerrar cualquier flanco de arriesgar la opción de arremeter por el título a través del escritorio. Los abogados están en alerta.