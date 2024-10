Carlos Palacios asiste al circo de Los Tachuelas tras bajarse de la Roja

Carlos Palacios dio a conocer su deseo de no seguir en la concentración de la selección chilena después de la derrota contra Brasil por las Eliminatorias y en la víspera del encuentro contra Colombia. Una situación que se dio justo después de que la ANFP informara que el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera no podría aplazarse.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, informaron desde la ANFP.

Ahora, la cuenta oficial del circo de Los Tachuelas publicó una fotografía junto al futbolista: “¿Te pusiste nerviosa? Felices con tu visita Carlos Palacios. La risa es el mejor remedio para todo querido amigo”, escribieron acompañando la imagen.

La polémica

“Sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, había dicho Carlos Palacios tras la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica.

Las palabras de la Joya incluso no cayeron bien entre sus compañeros y el mismo Gareca se vio contrariado cuando se le consultó por la postura del jugador. “No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección. Nos gustan los jugadores que estén 100 por ciento metidos. Si usted agarra a cualquier joven, lo primero que ambiciona es debutar. Y después, como meta máxima, llegar a la Selección”, manifestó el DT.

Finalmente, abrió la posibilidad de un tirón de orejas para el atacante. “Esto, por ahí, pudo ser un malentendido. Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración que me está diciendo. Por ahí en la concentración puede haber hecho una charla”, planteó.

Reacciones

La decisión de Palacios no solo llamó la atención en el país, sino que también en el extranjero. Desde Argentina, Olé planteó que “en Chile la situación no puede ser peor: la Roja tiene su peor arranque en unas Eliminatorias que ya se disputaron por la mitad y para colmo la victoria de Perú ante Uruguay los dejó últimos, a seis puntos del repechaje. Como si eso fuera poco y las críticas a Ricardo Gareca no paran, ahora se sumó una nueva polémica: Carlos Palacios se bajó de la convocatoria por ‘problemas personales’ y no estará para visitar a Colombia el martes en un duelo clave”, señaló el citado medio, en una nota titulada como “La bronca de Gareca y todo Chile con Carlos Palacios, el jugador que quiere Boca”.

TyC Sports también se refirió a la situación de la Joya. “Escándalo en Chile con Carlos Palacios, el jugador que quiere Boca”, titularon. “Mientras muchos dan al atacante como refuerzo del Xeneize, el futbolista de Colo-Colo abandonó la concentración de Chile y provocó un fuerte repudio. Ricardo Gareca y compañía estarían indignados”, consignaron.

En Colombia no estuvieron ajenos de la noticia. “La Selección de Chile sufre por decisiones internas que se presentan, en la previa de la visita a los colombianos, en la Eliminatoria”, comenzó señalando el medio Noticias Caracol. “Palacios, de 24 años, disputó unos cuantos minutos en la derrota 1-2 de la ‘austral’ con Brasil en el estadio Nacional, pero no tuvo mayor brillo. Y es que antes de ponerse a disposición de Gareca en la sede de entrenamiento de la selección chilena, el centrocampista había manifestado su inconformidad por el llamado a la doble jornada de las Eliminatorias porque se acercaban partidos decisivos con su club, Colo Colo, en el torneo doméstico”, añadieron.