Un listado con Salas, Zamorano y Pizarro como caso más emblemático: ¿Quiénes se han negado a ir la Roja?

La renuncia de Carlos Palacios a la selección chilena encendió el debate. El jugador de Colo Colo le comunicó al cuerpo técnico de Ricardo Gareca su deseo de no seguir en la concentración. La Joya abandonó Juan Pinto Durán, en una situación que generó con más dudas que certezas.

La noticia de su salida no cayó bien. Fue un golpe para el Tigre, que solo provocó incertidumbre. Los pocos detalles sobre su situación se sumaron a sus anteriores declaraciones. El futbolista ya había señalado la posibilidad de no acudir a la nómina para jugar la recta final del torneo con el Cacique.

“Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, había asegurado una semana antes. Sin embargo, después descartó esta opción.

Los problemas personales no impidieron que Palacios se reintegrara a Colo Colo. Un día después de su salida, el futbolista se vio sonriente junto a los juveniles y lesionados del Cacique, que no fueron considerados para el triunfo ante Huachipato. La Joya entrenó sin complicaciones, mientras el Cacique obtuvo un vital triunfo en Talcahuano.

Foto: Photosport

No es el primero

La situación provocó múltiples reacciones. Uno de ellos fue Rodrigo Pérez, quien no tuvo problemas para recordar a otros futbolistas que también se han negado a vestir la camiseta de la Selección, por uno u otro motivo.

“Eliminatorias Corea-Japón. Abandonaron la gran mayoría. Recuerdo que fuimos a Brasil con un equipo formado por la gran mayoría futbolistas del medio local”, señaló Rodrigo Pérez en su cuenta de X.

“‘Hay que morir con las botas puestas siempre. De valientes se cuentan historias no de cobardes’”, añadió el exfutbolista, que participó de los procesos rumbo al Mundial de 2002 y a Alemania 2006.

Pérez se refirió al complejo presente que vivió la Roja en medio de las Eliminatorias para la cita mundialista que se realizó en territorio asiático.

Tras la clasificación a Francia 98 después de 16 años sin ir al Mundial, había expectativa. Luego de un inicio marcado por el recordado triunfo sobre Brasil por 3-0, la Roja no volvió a ganar. Acumulaba tres triunfos, tres derrotas y un empate, en las primeras siete fechas, pero todo se derrumbó.

Una serie de figuras comenzaron a ausentarse de la convocatoria. En 2000 renunciaron Ronald Fuentes, José Luis Sierra y Javier Margas. El año siguiente lo hicieron Pedro Reyes, Fabián Estay, Nelson Parraguez e Iván Zamorano.

Bam Bam ya lo había hecho una vez en 1995, cuando, siendo figura y Pichichi con el Real Madrid, decidió no ir a la Copa América realizada en Uruguay en 1995. El delantero no quiso desgastarse, tal como lo había hecho dos años antes, cuando viajó específicamente para disputar el último duelo de la Roja ante Perú en su eliminación en fase de grupos en el certamen desarrollado en Ecuador.

¿Quiénes más?

La lista de desertores no se queda ahí. Ivo Basay, en 1997, decide renunciar definitivamente a la Roja tras negarse a enfrentar a Argentina en Eliminatorias. Nelson Acosta lo había llamado de emergencia producto de una lesión de Iván Zamorano.

En 2001, Marcelo Salas decidió ausentarse de su llamado a un duelo amistoso con Francia y al duelo eliminatorio contra Venezuela. Muchos de los renunciados decidieron volver para jugar contra el vigente campeón del mundo, en un encuentro que significaría la despedida de Zamorano de la Roja. Sin embargo, no lo hicieron contra la Vinotinto. El Matador, en tanto, meses más tarde regresaría para finalizar el opaco proceso clasificatorio a Corea y Japón.

David Pizarro es probablemente el caso más emblemático. El Fantasista acordó su retiro tras quedar fuera del Mundial de Alemania 2006, acusando falta de compromiso y profesionalismo por parte de sus compañeros. Años después volvería de la mano de Jorge Sampaoli para Eliminatorias. Incluso, formaría parte del combinado que obtuvo la primera Copa América en la historia de la Roja, en 2015.

Humberto Suazo, en 2013, decidió bajarse de la Roja definitivamente. El Chupete argumentó no estar en la condición física necesaria para ser un aporte para el Equipo de Todos. Tras meses de críticas, el ariete no volvería a la Selección.

Algunos miembros de la Generación Dorada también se borraron. En 2018, Claudio Bravo anunció que no viajaría a los amistosos con Dinamarca y Suecia. “Tenía programado un viaje junto a mi familia. Lamento profundamente que me estén llamando en contra mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo”, aseguró en ese entonces. Un año después volvería de la mano de Reinaldo Rueda.

En 2019, Jean Beausejour anunció su retiro tras la Copa América 2019. “La decisión la venía madurando hace tiempo y ahora la hago pública, mi aspiración siempre fue retirarme en un momento competitivo, siendo titular como fue en esta ocasión. En ese sentido me voy tranquilo”, indicó. No obstante, un año después volvió a ser considerado por Rueda para las Eliminatorias.