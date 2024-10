Carlos Palacios descarta negarse a ir a la Roja: “Que hablen lo que quieran los demás; no me interesa, no me importa”

Colo Colo tenía que sacar la tarea adelante. Como fuese, pero era obligación para seguir dependiendo de sí mismo. Y lo consiguió. El Cacique completó una épica remontada contra Audax Italiano y se impuso por 2-1 en el Monumental. Los albos siguen con la primera opción para ser campeones.

Una de las figuras del cotejo fue Carlos Palacios, que se anotó con un gol y un pase clave para el segundo tanto. “No hicimos un buen primer tiempo. Estuvimos muy erráticos, por ahí nos llevó la desesperación del partido. Pero, como siempre, supimos mantener la calma a pesar de que íbamos perdiendo. El segundo tiempo generamos situaciones claras. Siempre supimos que hacíamos un gol y nos metíamos en el partido, que cualquier jugada desequilibrante nos podía meter en el partido. Terminamos dominando. Feliz por el equipo”, señaló en diálogo con TNT Sports.

La Joya también habló sobre lo que destaca al cuadro albo entre los demás: “Fuerza, garra, coraje, como te demanda este club, el más grande del país. Sabemos a lo que jugamos también, tenemos una convicción en el equipo tremenda. Confiamos cada uno en lo que hace el otro dentro de la cancha y creo que eso ayuda. A pesar de que pasamos malos momentos en el primer tiempo, nunca nos reprochamos nada. Sabíamos que teníamos que meternos en partido. Creo que eso nos hace diferentes”, aseguró.

Palacios, a la Selección

Palacios se refirió a la intensa disputa por el campeonato que están llevando con la U. “Es maravilloso ir peleando el título. Jugar esta clase de partidos también porque tienes la incertidumbre de que tienes que ganar. Todos los partidos jugamos para ganar. Contento por estar peleando el título y sabemos que dependemos de nosotros”, indicó.

Finalmente, descartó la posibilidad de no ir a la Selección. “Que hablen lo que quieran los demás. No me interesa, no me importa. Voy a ir a la Selección como siempre lo he hecho, feliz, contento. A disfrutar, a representar al país, porque para eso me nominan. Mañana ya estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia y recuperarme. Vamos a ir a la Selección a ganar, que es lo importante también”, aseguró.

“Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, había asegurado entre semana, después del triunfo ante Universidad Católica.