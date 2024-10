Palacios pone en duda su presencia en la Roja para privilegiar a Colo Colo y dispara contra la ANFP por programación

Todo parecía ser felicidad en Colo Colo tras el triunfo sobre Universidad Católica. Sin embargo, Carlos Palacios arremetió con todo. La Joya se lanzó con todo contra la ANFP producto de la reprogramación de los duelos pendientes del Cacique, que deberá enfrentar dos partidos cruciales sin los futbolistas que fueron convocados a la Roja.

“Todos sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque no podremos jugar dos partidos importantes en Colo Colo, que te pueden definir o arruinar un año. Eso no debería volver a pasar más en el fútbol chileno. La presión se la traspasan a los jugadores y los demás se limpian las manos”, comenzó señalando el jugador albo en TNT Sports.

“No me parece que se jueguen dos partidos tan importantes, tanto en la Selección como acá, que te pueden sacar campeón. Todos queremos ser campeón acá, entonces te quitan un poco de felicidad, de disfrutar los momentos. No debería volver a pasar y las personas que están a cargo se deberían hacer cargo de eso”, añadió.

Palacios aseguró que le gustaría estar presentes tanto en los compromisos del Cacique como en los de la Roja. “No me parece. Cualquier jugador quiere salir campeón con su equipo. Siempre, desde que empezó el año, dije que quería ser campeón con Colo Colo y más ahora. Me ponen en una posición que no corresponde porque obviamente que yo quiero jugar en la Selección, pero también quiero jugar en Colo Colo. No me parece que se programen los partidos para esa fecha”, indicó.

Finalmente, le entregó un potente mensaje a la ANFP. “Creo que están hechas las cosas mal y queda demostrado en la Supercopa, que quedaban 12 minutos y lo suspendieron por una tontera. La primera copa del año se va a terminar jugando al último. Eso no se puede volver a repetir. Espero que las personas que están a cargo se hagan responsables”, sentenció.

Los dardos de Palacios

Después, en conferencia de prensa, Palacios continuó con sus descargos. “Me ponen entre la espada y la pared para tomar decisiones. Se ha conversado cada cosa puertas adentro de lo que puede pasar en esos partidos. Las personas que están a cargo se deben hacer responsables de que esto no pase nunca más. Nos preparamos todo el año para salir campeón y en dos partidos te pueden quitar un campeonato porque programaron mal las cosas”, dijo.

Además, volvió a poner en duda su presencia en la Roja. “Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento”, aseguró.

“Voy a conversar con el profe, lo que sea mejor para todos. Ya no creo que se puedan reprogramar los partidos. Voy a conversar bien las cosas. Para el jugador es totalmente injusto porque uno quiere jugar, disfrutar en la Selección, uno representa a todo el país. Es algo súper importante, pero también he estado acá todo el año y obviamente quiero salir campeón. Me parece injusto e insólito”, finalizó.