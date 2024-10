La sentencia de Maximiliano Falcón luego de la victoria de Colo Colo sobre la UC: “Somos el mejor equipo del campeonato”

En Colo Colo todo es felicidad. El vital y agónico triunfo ante Universidad Católica los deja con la primera opción para gritar campeón. Se encuentran a cuatro unidades de la U, pero con dos encuentros menos. Es decir, dependen de sí mismos.

Uno de los más felices fue Arturo Vidal, que celebró la victoria con todo: “Estos son los partidos lindos, que al final te dan títulos. Hoy era muy importante dar un golpe contra un rival directo, un clásico. Siempre es difícil jugar contra Católica”, indicó en la transmisión oficial de TNT Sports.

El Rey valoró lo realizado por el Cacique: “El triunfo lo buscamos desde el primer minuto. Al final salió. Hicimos un buen trabajo hoy. Buscamos por todos lados. El primer tiempo tuvimos ocho o nueve ocasiones. El segundo tiempo se va haciendo más difícil, va pasando el tiempo, pero sabíamos que en cualquier momento iba a entrar. Tuvimos suerte en el gol, entró y pudimos quedarnos con los tres puntos. Siempre lo buscamos y fuimos superiores a Católica durante todo el partido”, añadió.

Ahora, el oriundo de San Joaquín se enfoca en los seis cotejos que le quedan a Colo Colo: “Nos quedan seis finales, ojalá ser campeón. Nosotros, ahora, no tenemos que pensar en la U, tenemos que pensar en ganar seis partidos y salir campeones. Ellos dejaron pasar una ocasión muy grande contra Iquique y nosotros no la vamos a dejar pasar”, sentenció.

La felicidad de Falcón

Maximiliano Falcón valoró lo realizado por el Cacique e incluso reveló una interacción que tuvo con Sebastián Pérez en el entretiempo. “Más allá de que fue un golpe duro en la Libertadores porque competimos y quedamos todos muy lastimados por eso, esto es fútbol. Hay que seguir, hay que levantarse y demostrarnos como equipo. Le dije al Zanahoria, a la pasada, que si no fuese por él le hubiésemos hecho como diez goles. Llegamos al vestuario y dije ‘los tenemos sometidos en un arco, sigamos igual’”, indicó.

“Somos el equipo que juega mejor en todo el campeonato. Por ahí se decía que no, pero nosotros tenemos plantel, juego. Todos los equipos que juegan contra nosotros se defienden nada más y yo creo que ese es el camino. Somos el equipo menos vencido también. No tenemos tantos goles como el primero, pero tenemos cuatro goles menos en contra, que es importante también”, complementó.

Faclón también se refirió al duelo aparte que tuvo con Fernando Zampedri, que buscaba convertirse en el máximo goleador de la historia de los cruzados. “Yo siempre trato de a veces picantear los partidos, me gusta. Hay gente que por ahí se lo toma diferente, pero con Fernando también lo dijo. Como que estaba un gol y que si no lo hacía acá no era tan importante para él. Entonces yo le contesté nada más, pero es parte del folclore, yo lo entiendo así, disfruto así de los partidos. Y bueno, para algunos que decían que hablara en la cancha, me parece que hoy hablé de gran manera”, sentenció.