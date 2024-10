Correa derriba el muro de la UC: Colo Colo se queda con el clásico y amenaza el liderato de la U

Había un particular interés en el Clásico 186 entre Colo Colo y Universidad Católica, por múltiples factores. El duelo era clave para el devenir del Campeonato Nacional. Por lo mismo, los focos estaban puestos en lo que sucedería en el estadio Monumental. Sobre el final, el Cacique se quedó con un triunfo que puede valer muchísimo. Un 1-0 celebrado hasta la saciedad en Pedrero.

Los albos tenían la oportunidad ideal para quedar a cuatro puntos de la U. La derrota del líder ante Iquique le brindaba al elenco de Jorge Almirón depender de sí mismo para ser el campeón. Por actualidad y por el roce internacional que tuvo en la Copa Libertadores, llegó como el favorito. Mientras que los cruzados arribaron a Macul con el anhelo de ver a su capitán, Fernando Zampedri, romper el récord de goles en el club nada menos que en la cancha de uno de los adversarios más enconados.

Como si se tratara de un partido de ajedrez, los entrenadores movieron sus piezas, aspirando sorprender y/o anular al contrario. Colo Colo no salió con línea de tres en el fondo. El DT ajustó la alineación para defender con cuatro, mientras que lanzó el doble 9: Guillermo Paiva y Javier Correa. Antes del inicio, Esteban Pavez le indicó a sus compañeros: “Van con cuatro”. En efecto, la UC defendió con cuatro atrás (no con cinco, como se barajaba), en el esquema pragmático de Tiago Nunes. La ausencia de sus volantes centrales titulares (Farías y Zuqui) y la escasez de variantes consistentes hizo que la Católica tuviera que pensar el clásico de atrás hacia adelante.

El primer remate del local sucedió a los 52 segundos, uno del argentino Correa, que se fue desviado. Aquella fue una señal de lo que sería un primer tiempo en el cual el trámite del juego pasó por el Cacique. El control del balón y las ocasiones de gol dieron cuenta de aquello. Con Lucas Cepeda instalado en la derecha (como contra Cobresal) y Carlos Palacios moviéndose desde la izquierda, Arturo Vidal “flotaba” detrás de los atacantes. Los blancos concentraron el juego por el centro, chocando con la nutrida presencia de defensores rivales.

Mientras tanto, la UC esperaba con un 4-5-1. El objetivo inicial era contener, para luego buscar un contragolpe. En ese sentido, Gonzalo Tapia se instaló por la derecha y era el más buscado a la hora de avanzar en la cancha. El problema para los cruzados es que no tenía compañía para construir un ataque más consistente y realmente peligroso para la portería de Brayan Cortés.

Sebastián Pérez, criticado por las dudas que mostró ante Copiapó y Unión Española, era el sostén de los estudiantiles. En los 20′, tuvo una notable doble atajada para evitar el primero de la noche. Antes, un remate de Palacios terminó estrellado en un poste, tras un desvío en Kagelmacher. El gol del Cacique estaba cerca. Correa tenía un muy buen desempeño, saliendo de su zona de demarcación, pero no era asistido por las bandas, uno de los fuertes del Cacique.

La posesión del primer tiempo fue un 70%-30% para Colo Colo. Pero más allá de la tenencia de la pelota, se vislumbraban dos propuestas disímiles. Sin embargo, al local no le alcanzaba para desatar el nudo que propuso Católica.

Foto: Photosport.

Una parte complementaria más interrumpida comenzó con algunos incidentes: los fuegos artificiales encendidos desde el sector de la Garra Blanca, que amenazó con detener el encuentro. En líneas generales, el partido se desarrolló de inicio a fin con las mismas posturas de cada elenco. Mientras Colo Colo tenía la pelota y buscaba, sin mucha precisión, abrir el marcador, la UC no mutó su postura conservadora. Fue por el punto. Brayan Cortés tuvo escasa actividad (hasta el remate de Canales, en los descuentos).

El Zanahoria Pérez fue el mejor de los cruzados. Sus intervenciones también fueron relevantes en el segundo periodo. En los 49′, rechazó un potente remate de Lucas Cepeda. Luego, en los 68′, nuevamente evitó el 1-0 de los blancos. Ya en la recta final, los franjeados (que jugaron de rojo) se abroquelaron en su territorio. Zampedri era un defensa más.

En la temporada pasada, el Colo Colo de Quinteros encontró la victoria sobre la UC de Nicolás Núñez en el epílogo. Ahora pasó tal cual. Minuto 86 y Javier Correa mete un cabezazo al primer palo de Pérez para desatar la algarabía en Macul. Un éxtasis generalizado, porque el gol puede valer un título. El ex Estudiantes de La Plata tuvo una gran actuación, coronándola con una anotación que puede ser trascendental.

Solo cuatro puntos separan a la U y Colo Colo. Pero el gran matiz es que los albos tienen dos partidos menos. La definición por el título está álgida y emocionante.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; M. Isla, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg (90′, C. Riquelme); E. Pavez; L. Cepeda, A. Vidal (90′+6′, G. Castellani), C. Palacios (90′+6′, O. Opazo); G. Paiva (72′, M. Bolados) y J. Correa (90′, E. Amor). DT: J. Almirón.

U. Católica: S. Pérez; B. Ampuero (89′, J. Gentil), D. González, G. Kagelmacher, E. Mena (88′, J. F. Rossel); A. Canales, B. González (76′, G. Soto); G. Tapia (76′, F. Arancibia), C. Pinares (58′, C. Montes), C. Cuevas; y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 86′, Correa, cabezazo tras un córner.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó al DT Almirón (CC); Zampedri, Canales (UC). Expulsó al DT Almirón (CC).

Estadio Monumental. Asistieron 40.198 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.