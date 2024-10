Carlos Palacios pide abandonar la Selección e indigna a Ricardo Gareca

Carlos Palacios comunicó su deseo de no seguir en la Selección, una situación que se originó ayer, justo después de que la ANFP les comunicara a Colo Colo y a Unión La Calera la negativa de reprogramar su partido pendiente. De este modo fue liberado de la convocatoria.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, informó la ANFP esta mañana.

La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, pues más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la Roja para jugar la recta final del torneo con los albos. Asimismo, el técnico siempre ha manifestado que la Selección es lo primero.

Ante Brasil, el oriundo de Renca no fue considerado entre los titulares e ingresó en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 1-1. Ese escaso protagonismo tampoco dejó contenta a la figura del Cacique. Frente a Colombia, tampoco se perfilaba como titular.

Palacios manifestó recientemente en el programa La Junta que su mayor objetivo es ganar el título con su equipo y partir a fin de año al extranjero.

“Quiero salir campeón e irme tranquilo. Saber que me llevo una copa, que me voy bien... Y fue un año que creo no se va a olvidar fácil por todo lo que hicimos. Saliendo campeón me iría tranquilo”, dijo.

Al ser consultado si su destino era Boca Juniors, fue claro: “Estamos esperando, todo a su tiempo. Sí, puede ser, está entre lo que yo quiero”. E, incluso, reveló una conversación con Juan Román Riquelme. “Me habló después del partido de River, que jugamos acá en Chile. Estaba feliz. Me felicitó por el gol, dijo que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía ser. Le había puesto contento que le haya hecho un gol a River”, contó.

La polémica

“Sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, había dicho Carlos Palacios tras la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica.

Las palabras de la Joya incluso no cayeron bien entre sus compañeros y el mismo Gareca se vio contrariado cuando se le consultó por la postura del jugador. “No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección. Nos gustan los jugadores que estén 100 por ciento metidos. Si usted agarra a cualquier joven, lo primero que ambiciona es debutar. Y después, como meta máxima, llegar a la Selección”, manifestó el DT.

Finalmente, abrió la posibilidad de un tirón de orejas para el atacante. “Esto, por ahí, pudo ser un malentendido. Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración que me está diciendo. Por ahí en la concentración puede haber una charla”, planteó.