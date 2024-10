“Primero está la Selección, después Colo Colo”: Arturo Vidal y Brayan Cortés le rayan la cancha a Carlos Palacios

Colo Colo vive un momento expectante. Los albos sufren, pero terminan revirtiendo el partido ante Audax Italiano. El estadio Monumental es una fiesta. Ya lo había sido después del partido frente a Universidad Católica, que había tenido un final igual de angustioso y también exitoso para el Cacique, que sigue con la opción matemática de superar en la tabla a Universidad de Chile. Para conseguirlo, el equipo de Jorge Almirón debe imponerse en los partidos pendientes que tiene frente a Huachipato y Unión La Calera. De conseguirlo, tendrá la primera opción para quedarse con el Campeonato Nacional.

Ese escenario hizo dudar a Carlos Palacios. El delantero es uno de los nominados albos. Los otros son Brayan Cortés, Esteban Pavez y Lucas Cepeda. El exdelantero de Unión Española, eso sí, manifestó una postura llamativa. “La Selección sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, planteó.

El tirón de orejas

Arturo Vidal y Brayan Cortés le rayaron la cancha al delantero. “Cada uno tiene su forma de pensar y de hablar lo que piensa. Lo apoyo al máximo, es un jugador super importante para nosotros”, dijo el mediocampista. Sin embargo, después estableció prioridades. “Quiere ser campeón con Colo Colo porque es su sueño, pero está la Selección y sabe que primero está eso”, enfatizó.

“Se van cuatro jugadores muy importantes, pero tenemos plantel y los que se queden lo harán tan bien como ellos”, agregó, respecto de los ajustes que tendrá que realizar el equipo de Almirón. “Se van el capitán y tres importantes, pero los otros se vienen preparando de la misma forma. Estamos confiados en que nos va a ir bien”, sostuvo, respecto del calendario que tendrán que llenar sin hombres clave.

Arturo Vidal, en el duelo entre Colo Colo y Audax Italiano (Foto: Photosport)

Cortés se manifestó en una línea parecida. “Es difícil. Uno se pone en todos los planos, pero voy a la Selección porque me llaman. Es un orgullo. Siempre he dicho que la Selección es un plus. Te topa con partidos muy importantes, pero tenemos un gran equipo, una buena banca. Están todos dispuestos a jugar. No tengo ninguna duda en que nos va a ir muy bien. Me tengo que integrar a la Selección, de lleno, muy comprometido”, introdujo. “Queremos salir campeones acá, con nuestra gente. Es un objetivo muy grande ser campeón con Colo Colo. No queremos dejarlo escapar. Uno quiere estar siempre ahí, pero, bueno, se verá”, añadió el iquiqueño.

Igual irá

El dardo de Palacios incluyó a la dirigencia del fútbol chileno. “La presión se la traspasan a los jugadores y los demás se limpian las manos. No me parece que se jueguen dos partidos tan importantes y dos partidos tan importantes para la selección. Cualquier jugador quiere salir campeón con su equipo, me ponen en una posición que no corresponde, porque quiero jugar con la selección y con Colo Colo”, estableció.

Tras la victoria frente a Audax, Palacios confirmó su presencia en el combinado nacional. “Que hablen lo que quieran los demás. No me interesa, no me importa. Voy a ir a la Selección como siempre lo he hecho, feliz, contento. A disfrutar, a representar al país, porque para eso me nominan. Mañana ya estoy allá. Ahora me toca descansar, celebrar con mi familia y recuperarme. Vamos a ir a la Selección a ganar, que es lo importante también”, dijo después de la victoria alba sobre el equipo de Juan José Ribera.