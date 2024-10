Brayan Cortes aborda su ausencia en Colo Colo por el llamado de la Roja: “Uno se pone en todos los planos; topa con partidos importantes”

Brayan Cortés será baja en Colo Colo. El guardameta, junto a Esteban Pavez, Carlos Palacios y Lucas Cepeda, se suman a la Roja, de cara a los duelos ante Brasil y Colombia por las Eliminatorias. Los cuatro futbolistas no podrán estar en los cotejos del Cacique ante Huachipato y Unión La Calera. Una situación que, según reconoce el arquero, los puso en un escenario complejo. “Es difícil, uno se pone en todos los planos, yo voy a la selección porque me llamaron y es un orgullo, justo esto topa con partidos muy importantes, pero tenemos un gran equipo, una buena banca, están todos dispuestos a jugar, no tengo dudas de que nos irá muy bien”, estableció, luego del triunfo del Cacique ante Audax Italiano.

Sobre su eventual participación en la Selección, el formado en Deportes Iquique dijo que: “Sería muy lindo ser titular, desde este lunes me meteré de lleno en la Roja, hay que dejar todo, se vienen partidos difíciles, pero hay que estar a la altura, todos los que fueron citados están en un buen momento, así que hay que sacar la tarea adelante”.

Esteban Pavez y Brayan Cortés son dos de las cuatro bajas que tendrá Colo Colo para sus duelos pendientes. Foto: Photosport

El golero también hizo un análisis de la victoria alba. “En el primer tiempo estuvimos imprecisos, todos en general, estábamos con muchas dudas, muy desesperados y ansiosos, el gol que nos hicieron fue un golpe duro, pero sabemos la calidad de nuestros jugadores, sabemos que el rival no puede aguantar nuestro ritmo de juego intenso, gracias a Dios se nos dio y terminamos ganando”, comentó.

Además, se refirió a su futuro en Macul. Su vínculo contractual finaliza en diciembre. “Estoy enfocado en terminar bien la temporada, quedan partidos que tenemos que ganar, después se verá si sigo o no, no quiero decir nada ahora, estoy feliz, disfruto cada día y se ve reflejado en la cancha”, fueron sus palabras.