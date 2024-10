Presidente de Wanderers filtra el suculento sueldo que recibía Jaime García: “Nos salía carísimo”

Jaime García tuvo un irregular paso por Valparaíso. Dirigió 19 partidos, ganó siete, perdió seis y empató en otros seis. Pese a que seguían en la lucha por meterse en la liguilla por el ascenso (están novenos, con 34 puntos, contra 36 de Santa Cruz, que está octavo, en el último cupo de la postemporada), el entrenador ya había hecho cortocircuito con la dirigencia. Específicamente con Reinaldo Sánchez, dueño y presidente de la institución caturra, quien criticó públicamente al DT.

Su salida no dejó a nadie indiferente. El mismo timonel caturro salió a disparar por diferentes medios contra el DT. Incluso, reveló cuánto fue su salario pactado mensual. “Uno trata de hacer lo mejor, pero en este caso fueron Luis y Matías (Sánchez) los que trajeron a Jaime García, y salió carísimo. Empezamos con 22 millones y cuando iba a firmar dijo 30 millones. Encontraba más caballero a (Francisco) Palladino”, señaló a El Mercurio de Valparaíso.

Más allá del despido del estratega, lo cierto es que la estadía de Jaime García en Santiago Wanderers estuvo marcada por la polémica. Acá repasamos algunas de los problemas que enfrentó en Valparaíso.

Una reunión secreta

La llegada de García a la Quinta Región ya había sido polémica. Cuando el entrenador del Decano aun era Francisco Palladino, el estratega nacional sostuvo una reunión con Sánchez. Una conversación en la que el técnico expuso los parámetros de su regreso al fútbol.

En ese instante, ambas partes todavía estaban lejos en las cifras que pedía el entrenador para firmar. Sin embargo, semanas después llegaron a un buen puerto, y un vez cesado el uruguayo, se confirmó el arribo del chileno.

Dardos de la dirigencia

Hace algunas semanas, Reinaldo Sánchez había disparado contra el técnico. El empresario aseguraba que sacar a Palladino no fue una idea suya. “Nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo hicieron y los resultados son iguales”, contó el timonel durante la semana, recordando al antiguo director técnico, el uruguayo Francisco Palladino.

Jaime García fue despedido de Wanderers. Foto: Andrés Piña/Photosport.

El técnico no quiso guardar silencio y le respondió al timonel de la institución. “Soy respetuoso del presidente, tendrán que preguntarle a él, he tratado de hacer las cosas bien, he generado un ambiente muy bueno en el club, con respeto, con los jugadores, con el ambiente del club. Que hablen de mi, ya estoy acostumbrado y ya estoy preparado. El técnico tiene que estar preparado para esto y no voy a responder con ofensas. Si no están preparados para mi dirección técnica, me lo tienen que decir, como adultos”, fueron sus palabras.

Las acusaciones de Muñoz

Carlos Muñoz fue uno de los primeros futbolistas que sacó la voz tras el despido de García. “Se nos comunicó este viernes en la mañana que no seguía con nosotros. Ya hablamos con el profe, el club nos dio las razones pero me parece que esa pregunta hay que hacérsela a los dirigentes para que digan el verdadero motivo por el cual lo están desvinculando”, señaló al sitio En Cancha.

La historia de Carlos Muñoz en su Instagram.

“El profe es un grande, él siempre fue fiel a sus principios y nunca nos traicionó. Se va con nosotros de la mejor manera. Es un tipazo, un muy buen DT y eso demuestra la calidad de persona que es. Nunca traicionó sus principios cuando le pedían cosas que iban en contra de algún jugador, él siempre nos defendió”, agregó.

En Instagram ya había manifestado su postura. “Lealtad, siempre fiel a tus principios. Gracias por cuidar siempre a tus jugadores. Mucho éxito, Jaime García. Calidad humana y profesional”, escribió.

Dardos posteriores

Tras el despido del técnico, Reinaldo Sánchez explicó la decisión de terminar el vínculo entre las partes. “Mira, esto son resultados. Si estuviera en Colo Colo también lo hubieran echado cagando”, señaló el empresario al medio RedGol.

“Esto fue una decisión del directorio. En el fondo son cinco empates, cinco derrotas. Y ahora nos tocan puros partidos de visita (Curicó y Antofagasta), así que asumirá un interino”, agregó. Pese a que García tenía los pergaminos de sus buenas campañas con Ñublense, el presidente caturro no se fija en las credenciales. “El año pasado Erwin Durán descendió con Puerto Montt, ahora fue a La Serena y salió campeón. Mira como es el fútbol. Quién iba a encontrar algo en un entrenador descendido. Obviamente esperábamos más de Jaime García, mucho más”, sentenció.