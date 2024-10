‘Bajate del pony, porque no existís”: periodista argentino destroza a Arturo Vidal para defender a Gareca

Arturo Vidal viene siendo el centro de la polémica hace un par de semanas. Lo fue durante la serie entre Colo Colo y River Plate y lo vuelve a ser a propósito de la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos de la Selección frente a Brasil y Argentina en la que, por cierto, no apareció.

En la antesala del duelo entre Colo Colo y la UC, le habló directamente al Tigre. Lo hizo para exigirle la presencia de los jugadores que integraron la Generación Dorada y que ahora no forman parte de la lista. Incluyó a Charles Aránguiz, Mauricio Isla y hasta a Marcelo Díaz, de quien se reconoció distanciado. En la pasada, también polemizó con Johnny Herrera y cerró el ciclo con Rodrigo Goldberg, quien, por cierto, también le había criticado.

Otro flanco

Sus palabras tienen amplia repercusión. No solo en Chile. En Argentina, de hecho, se sigue hablando del exvolante de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona, como el protagonista de la caliente llave entre albos y millonarios. De hecho, la respuesta más ácida proviene de Pablo Carrozza, un comunicador argentino que se caracteriza por la misma cualidad que Vidal: no tiene filtro a la hora de opinar.

“Yo pocas veces vi un tipo tan descarado como Arturo Vidal. Un tipo que le haga la cama en una conferencia de prensa a un técnico, que pida de esta manera la renuncia de Gareca o que pida, mejor dicho, que echen a Ricardo Gareca por los malos resultados, que evidentemente está en la cuerda floja. Si saca un mal resultado ante Brasil y Colombia, en Barranquilla, posiblemente Gareca deje de ser el entrenador de Chile. Y Vidal, como no es parte de la lista, no solo se proclama para que Gareca lo tenga en cuenta, alguien que estuvo seis meses lesionado, alguien que en su momento le pudo haber dado algo a la selección de Chile, pero también le quitó”, establece en una extensa intervención en su canal en Youtube.

Después, le recuerda al futbolista su situación más polémica. “Recordá, Vidal, que te pusiste la Ferrari de sombrero después de un casino totalmente en pedo, en una Copa América donde el gobierno se tuvo que meter en el equipo, porque Chile necesitaba ganar justamente esa competencia. Toda tu vida fuiste un putañero, un fiestero. Toda tu vida fuiste un mal compañero. Toda tu vida fuiste una mala persona, una mala influencia”, dispara.

El ‘ayudín’

La descarga de Carrozza es tan potente que incluso alcanza para poner en duda la legitimidad del título de Chile en la Copa América de 2015. “Te voy a recordar cuando decís ‘qué pena que Chile se puede quedar fuera de un Mundial’ que hace dos mundiales que Chile no clasifica, cuando vos eras parte…. La Generación Dorada se terminó hace muchísimo tiempo. Generación Dorada que contó con ‘ayudín’ muy importante, sobre todo en esa Copa América que ganan en Argentina en condición de local. Ahí tuviste el ‘ayudín’”, sentencia.

El comunicador, incluso, da por sentenciada la carrera de Vidal. “Pero, más allá de entender que fuiste un buen jugador de fútbol, y hablo en pasado, porque hoy ya no sos un jugador de fútbol, hoy sos un showman, sos un tipo que está más para los medios que para entrenarse todos los días, porque vos calentaste la previa del partido contra River y te convenciste de que el partido estaba caliente porque vos habías calentado la previa… y el partido estaba caliente porque eran los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. No sos tan importante, Vidal. Bajate del pony, porque no existís”, concluye.