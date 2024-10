“Un tipo que chocó un Ferrari curado...”: exdirectivo de la U se lanza con todo contra Arturo Vidal

Arturo Vidal insiste en mostrar su cara más confrontacional. La exhibió en la serie entre Colo Colo y River Plate y volvió a hacer gala de ella en la antesala al partido entre Colo Colo y Universidad Católica, de este jueves, uno de los compromisos pendientes que los albos esperan ganar para darle alcance e, idealmente, superar a Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El Rey sorprende. No tanto en el tono ni en las críticas al proceso de Ricardo Gareca, que ya se le habían escuchado en otra oportunidad, aunque vuelve a ser particularmente enérgico en esos planteamientos. “No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias”, estableció a modo de ejemplo. Pero, en lo medular, lo más llamativo fue la exigencia del retorno de los históricos, entre los que incluso mencionó a Marcelo Díaz, de quien está distanciado hace tiempo. “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el ‘Huaso’ siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”, complementó.

El palo de Polaco

Las palabras de Vidal tardaron poco en generar controversia. Si bien hubo muchos que compartieron el análisis, incluso en el entendido de que la forma tampoco es ajena al estilo tradicional del Rey, también hubo mucho que salieron al cruce de sus declaraciones.

En el segundo grupo se inscribe Rodrigo Goldberg, exdelantero de la U y de la Roja. “Es un tipo elegible, pero los liderazgos se definen por varias características y una de esas es que en los momentos difíciles tú tiendes a unir, no a desunir, que es lo que hace él. Tiene un espíritu mesiánico “y yo tengo que estar y yo jugué en los mejores clubes del mundo”...que él está por sobre de todo, él es prácticamente un dios, que cómo es posible que no esté. De verdad, es sicológicamente preocupante”, sostiene Polaco en el marco de su rol de comentarista en la radio Cooperativa.

Rodrigo Goldberg.

El exdelantero expone como ejemplo la molestia que Vidal puede desencadenar en quienes postulan a quedarse con el puesto que desempeña en este nuevo ciclo. “Me pregunto hoy por (Rodrigo) Echeverría, (Williams) Alarcón y dicen ‘nosotros estamos pintados’. Y es uno que se supone que quiere sumar. Ese yo, yo, y yo, llega un minuto que la misma canción cansa”, agrega.

En su reproche, Goldberg no olvida los excesos que ha cometido Vidal en su trayectoria deportiva. “En Chile está demasiado arraigado que el currículum y los títulos te permiten decir la sandez que se te ocurra. Puedes hacer lo que quieras, pero no importa porque gané esto. Un tipo que chocó ebrio una Ferrari y le dijo ‘te vai a cagar al país’ al carabinero. Y recuerdo miles de mensajes con ‘no importa, porque nos hizo ganar la Copa América’”, expone.

La conclusión es igualmente categórica. “¿Porque ganó esto tiene derecho a decir, hacer lo que quiera y pasarse por buena parte a la autoridades chilenas, al DT de la selección chilena? Yo creo que no. Si hay alguien que cree que sí, fantástico”, sentencia.