Arturo Vidal explica el burlesco video que publicó contra Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

La derrota ante River Plate, que significó la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores, caló hondo en Arturo Vidal. No sólo porque uno de los objetivos del volante era ganar el trofeo continental con la camiseta del Cacique, sino también por las burlas que recibió del equipo argentino.

Por lo mismo, el integrante de la Generación Dorada no dudó un segundo en subir una pieza audiovisual que le dedicó a un hincha a sus redes sociales y donde se utiliza la canción de Bad Bunny, “Nadie sabe”.

Pero lo que no midió el nacido en San Joaquín es que en el trabajo que lanzaba dardos para Franco Armani y Marcos Acuña, ambos jugadores de River, también había polémicas alusiones a los referentes de la U, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“Lo subí porque salían muchas cosas que me representaban en ese momento, después vi lo que salía cuando estaba arriba y dije ‘me la tengo que. bancar’”, fue la primera explicación que entregó el King en rueda de prensa.

Luego, en una especie de disculpas, el mediocampista aseveró que no hubo un intención de ofender a quienes -al igual que él- obtuvieron el bicampeonato de América en la década pasada y protagonizaron una de las mejores épocas de la Roja.

“Con Charles tengo relación espectacular, cada vez que nos vemos nos abrazamos. Nos conocemos de chicos. Con Marcelo no tenemos relación, pero el video lo hizo un hincha y me gustó por lo que decía. Pero no era con maldad. Queda ahí, no pasa nada”, enfatizó.

De hecho, para que quedara claro que con el capitán de los estudiantiles no existen resquemores, pidió su retorno a la Selección Chilena. “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No podemos enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, sostuvo.

De quien no habló fue de Johnny Herrera. El ídolo de los universitarios respondió a este video con fuertes dardos. De hecho, dijo que “yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de Selección con los que salieron campeones”.

Palabras que fueron respondidas en su momento por Vidal con un feroz ninguneo al ahora comentarista de un canal deportivo. “Cuando volví de 15 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la Selección no le conocí la voz. Buenas noches”, concluyó el ‘23′ de los blancos.