No hay rencores: Arturo Vidal pide a Marcelo Díaz en la Selección

Arturo Vidal sorprende. El Rey incluye a Marcelo Díaz en un llamativo listado: el de los jugadores que, a su juicio, deben volver a ser considerados en la Selección, ante la crítica situación que experimenta el combinado nacional y la cercanía de dos duelos claves: frente a Brasil y Colombia. En esos duelos se definirá la opción mundialista del equipo que dirige Ricardo Gareca.

“Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el ‘Huaso’ siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”, sostiene el mediocampista, quien no fue considerado por el Tigre en el listado para los choques ante el pentacampeón del mundo y los cafetaleros.

La mención a Carepato sorprende, considerando la distancia entre ambos, que se arrastra desde el fracaso en el intento por clasificarse al Mundial de Rusia.

“No le veo rumbo”

Vidal descarta de plano problemas con el Príncipe, a quien incluyó en sus ácidos dardos contra la U, en la álgida disputa con Johnny Herrera. “Con Charles (Aránguiz) tenemos una muy buena relación, hablamos y siempre conversamos”, aclara, en el marco de una conferencia de prensa previa al choque entre los albos y la UC, en el estadio Monumental. “Con Marcelo ya no, pero no hay maldad”, precisó, respecto del vínculo roto con Díaz.

El Rey, quien ya había criticado a la gestión de Ricardo Gareca, vuelve a ser categórico en sus apreciaciones. “No le veo rumbo a la Selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas clasificatorias”, plantea.

Ricardo Gareca, técnico de la Selección (Foto: Photosport)

“Hablé cinco minutos con él (Ricardo Gareca) y nunca más hablé con él, nunca más me llamó”, establece respecto de los limitados contactos que ha tenido con el cuerpo técnico de la Selección.

“Hay un entrenador que comenzó otro proceso, pero no te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Huaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán?”, establece, en una abierta crítica a la gestión del Tigre. “Quedé fuera de la Copa América estando bien, quedé fuera ahora, ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo ahora en mi posición? No hay, pero eso nadie lo dice. La selección está mal y todos los saben”, dispara.

“El único que no le contestó fue Charles Aránguiz. Todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él (Gareca), solamente cinco, nada más. Entonces no puede poner esa excusa ahora, porque él lo dijo la primera vez, hasta entregó las explicaciones de que era por un problema personal. No sé porque no dice el nombre altiro. Nadie se puede negar a la Selección, porque es lo más importante para el jugador”, puntualiza.

Con la mente en el título

El volante sitúa su atención en los próximos compromisos de Colo Colo. “Nos queda ganar todos los partidos, no tenemos excusas y tenemos la posibilidad de cerrar un año maravilloso con dos títulos y eso es lo que esperamos. Tenemos todo para lograr los dos objetivos”, puntualiza.

“Los campeonatos siempre se definen al final. Nuestro primer objetivo era la Copa Libertadores, nos habría gustado llegar a la final o levantar la segunda y ahora nos debemos enfocar en el Campeonato y dependemos solo de nosotros”, complementa, en relación a las opciones albas y a la motivación con que encaran en Macul la recta final del certamen.

También aborda su especial protagonismo en la antesala de los duelos frente a River Plate. “A mí me gusta calentar los ambientes, me provoca motivación, ya que siempre hablo antes. Se ha perdido un poco de hablar antes en el fútbol y lo que vivimos contra River (Plate) nos va a servir para el futuro, en especial para los más jóvenes”, explica, respecto del efecto que podría generar la última campaña internacional del Cacique en las venideras.