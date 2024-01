La confesión de Marcelo Díaz: “No creí que volvería a la U; cuando estaba en Audax tiré la toalla”

Diciembre marca un hito en la carrera de Marcelo Díaz y en la hinchada de Universidad de Chile. El volante regresaba al equipo de sus amores, tras once años de ausencia y una temporada en Audax Italiano.

Tiempo en el que el volante pensaba que jamás volvería a vestir la camiseta de la escuadra estudiantil y acabaría su carrera lejos del Centro Deportivo Azul. “No creí que volvía, por que cuando llegue a Audax Italiano tiré la toalla. Pero, Manuel Mayo siempre tuvo contacto conmigo y me dijo que haría todo lo posible para que regresara y se hizo, por lo que todos los aplausos son para él”, detalla en conversación con radio ADN.

Y así como el mencionado gerente deportivo de la concesionaria laica siempre habló con Díaz, también lo hace con dos que fueron mencionados tras el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo: Hablamos de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Los ganadores de la Copa Sudamericana (2011) mantienen su carrera en el fútbol brasileño, pero la presencia de Carepato en la U podría ser un gancho para su retorno. Y, si bien Díaz reconoce que no ha hablado con ellos entrega un emotivo argumento para que sus colegas mediten seriamente la posibilidad del retorno.

“Acá el presidente y el gerente deportivo (Manuel Mayo) lo dejaron bien claro: si desean regresar, las puertas del club van a estar abiertas. Y si ellos lo deciden así, sería bueno para el fútbol chileno y para ellos también, porque estarán más cerca de sus familias”. enfatiza.

Luego cuenta que “se me hizo complicado estar afuera y no poder ayudar a la U cuando pasaba por malos momentos... ver a la U en esa condición, no me gustaba. Quería venir y no se pudo dar en el pasado, pero afortunadamente hoy se da y creo que las cosas están dadas para que sea diferente a otros años”.

Por último, Díaz insiste en que nuestra actividad debe recuperar a los hombres que dejaron hicieron una buena carrera en el extranjero, porque “los grandes nombres le hacen bien al fútbol chileno, para que logremos un salto de calidad y el Campeonato sea muchísimo más competitivo y lo vean en otras partes del mundo”.