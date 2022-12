Golpe para el hincha de la U: Marcelo Díaz firma por dos temporadas con Audax Italiano

Marcelo Díaz vuelve al fútbol chileno, pero no a la U. El volante nacional sella su arribo a Audax Italiano, donde jugará por los próximos dos años. Pese a las intenciones del futbolista, que eran retornar al Centro Deportivo Azul, el hecho de que Mauricio Pellegrino no lo tuviera en sus planes, lo hicieron optar por tomar otra de las opciones que manejaba.

El mediocampista quería jugar en Universidad de Chile. Lo ha expresado de distintas formas en el último tiempo. Sin embargo, en La Cisterna no era prioridad. El nuevo cuerpo técnico considera que tiene bien cubierto aquel sector de la cancha, con Emmanuel Ojeda y el recién llegado Federico Mateos. Michael Clark dejó en clara la posición de la institución laica.

Si bien el presidente de Azul Azul se ha mantenido al margen de la conformación del plantel, no tuvo problemas en declarar que: “No estamos obligados a traer al jugador que es más popular. En la U se tomaron decisiones populares y los resultados están a la vista”. Díaz estaba, incluso, dispuesto a resignar sus pretensiones económicas originales con tal de poder sellar su arribo a la U. Pero ningún esfuerzo fue suficiente.

Marcelo Diaz celebra su gol y el empate entre Universidad de Chile y Libertad de Paraguay, en la Copa Libertadores de 2012. Foto: Ernesto Zelada/XpressMedia/AgenciaUno

“De mi parte, mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido dar, pero veremos lo que sucede. He estado libre en un par de ocasiones antes y no se dio. No creo que sea algo más positivo”, dijo el mundialista, en su momento. Esta vez tampoco se le da.

Con ese panorama, otros clubes aparecieron en el horizonte del exseleccionado. Unión Española y Curicó Unido mostraron interés. No obstante, Audax Italiano fue más rápido y le ofreció un contrato por dos años, que Díaz vio con buenos ojos. Luego de diez años y medio, período en el que jugó en Suiza, Alemania, España, México, Argentina y Paraguay, el otrora seleccionado nacional retorna al balompié criollo. Antes había jugado en Universidad de Chile, donde fue campeón en cinco ocasiones, y Deportes La Serena.

Encontrando regularidad

Con los tanos, Marcelo Díaz tiene la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana. Siendo dirigidos por Juan José Ribera, clasificaron al certamen subcontinental, al terminar en la séptima colocación del Campeonato Nacional. La rápida negociación del centrocampista con los itálicos se da solo a días de que el nuevo DT, Manuel Fernández, reconociera el interés por tenerlo en sus filas.

“Es un jugador que tiene jerarquía y una trayectoria que no hace falta describirla. Me parece que encajaría bien en el modelo de juego que vamos a implementar acá en Audax”, declaró en su presentación.

Los últimos años de Díaz fueron irregulares, debido a las lesiones que lo aquejaron en su momento. Sin embargo, en el 2022 retomó el ritmo de competencia que en el curso anterior había perdido. Con la camiseta de Libertad de Paraguay, jugó 1379 minutos, divididos 20 partidos. En el balompié guaraní, además, sumó otro título a su palmarés: el Torneo de Apertura de este año.