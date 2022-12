En honor a Luka Modric: Croacia se queda con el bronce tras vencer a Marruecos en un gran partido

Los partidos por el tercer lugar en casi todas las competiciones son impredecibles. Atrás queda ese estrés por alcanzar la final y rápidamente se debe canalizar esa frustración para obtener el premio de consuelo. En Qatar, tanto Croacia como Marruecos dejaron de lado esos complejos y animaron un partido muy entretenido. De hecho, antes de los 10 minutos ya estaban empatando 1-1. Finalmente el resultado favoreció al equipo balcánico, que se impuso por 2-1 y se quedó con el bronce.

El encuentro comenzó con muchísima dinámica y ambos equipos llegaron a la red a través del balón detenido. Primero fue el turno de los europeos, quienes se adelantaron, a los 7′, con una palomita de Josko Gvardiol tras una jugada preparada entre Luka Modric e Ivan Perisic. El primero ejecutó el tiro libre y el segundo peinó el balón para que su compañero se zambullera y anotara.

La alegría le duró muy poco al elenco balcánico, ya que apenas dos minutos después llegó el empate africano. Hakim Ziyech lanzó un tiro libre, que fue desviado por Lovro Majer. El balón fue a dar a la cabeza de Achraf Dari, quien definió con un cabezazo para dejar todo igualado.

Ambos elencos, sobre todo el croata, presentaron varias modificaciones en relación a los jugadores que estaban actuando con regularidad, y también algunos cambios posicionales. Todos esos ingredientes contribuyeron un duelo bastante abierto, con posibilidades claras de desequilibrio para las dos escuadras.

En el minuto 23′, Modric, quien pudo haber jugado su último partido con su selección, estuvo a punto de anotar el desnivel. Tomó un balón en la entrada del área y sacó un zurdazo que obligó a una gran reacción de Bono para evitar el tanto.

Por su parte, los Leones del Atlas no se quedaron atrás, ya que también tuvieron sus chances. De hecho, En-Nesry ganó un cabezazo, a los 36′, y el balón se paseo por todo el área. Ahí estuvo el segundo tanto. Sin embargo, la acción estaría muy lejos de terminar.

Cuando el primer tiempo se terminaba, apareció el talento de Mislav Orsic, quien convirtió un golazo desde la entrada del área. Recibió el balón de Livaja y lo colocó en el palo más alejado del arquero Bono. Corría el minuto 42.

Emoción hasta el final

En la segunda parte, ambos técnicos movieron las bancas. Walyd Regragui hizo modificaciones que le dieran una mayor profundidad a su equipo, pero igualmente su equipo quedó bastante expuesto y Croacia estuvo cerca de aumentar en el comienzo del complemento.

Apenas comenzó la segunda fracción, Orsic probó desde afuera del área. El remate se desvió levemente en El Yamiq y la pelota pasó junto al palo derecho de Bono. Luego, Livaja estuvo cerca de aumentar tras un centro de Majer, pero su disparo se fue ligeramente desviado.

Con el paso de los minutos, el equipo magrebí fue más decididamente en busca del empate, pero también debió enfrentar las lesiones de dos sus piezas defensivas, El Yamiq y Dari, lo que obligó al DT a reorganizar el fondo, lo que también ayudó a que el elenco que dirige Zlatko Dalic tuviera espacios y ocasiones para estirar la diferencia.

A los 86′, Kovacic se perdió el gol dentro del área, pero su remate terminó desviado por un costado, cuando Bono salía desesperadamente a achicar.

Los minutos finales estuvieron llenos de emoción, ya que con el término del partido, comenzaba a terminarse el Mundial para varios jugadores, que en cuatro años más no estarán en una próxima cita o, como en el caso de Modric, podrían decir adiós inmediatamente a los colores de su selección.

La victoria le reportó al elenco europeo un jugoso botín de US$ 27 millones, dos más que el conjunto africano. Mientras que este domingo, Argentina y Francia irán por los US$ 42 millones destinados al campeón. El que caiga se quedará con la nada despreciable suma de US$ 30 millones.

Croacia, que llegó a Qatar como subcampeón del mundo, cierra su participación con un bronce (el segundo tras Francia 98), confirmando el cierre de un proceso éxitoso. Mientras que Marruecos se va de la nación árabe como el primer equipo africano en alcanzar las semifinales del certamen, y lo consiguió dejando en el camino a potencias como España y Portugal.

Ficha del partido

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Majer (66′, Pasalic), Kramaric (61′, Vlasic), Orsic (90+5′, Jakic); Livaja (66′, Petkovic). DT: Z. Dalic.

Marruecos: Bono; Hakimi, El Yamiq (67′, Amallah), Dari (64′, Benoun), Attiat-Allah; El Khannouss (46′, Ounahi), Amrabat, Sabiri (46′, Chair); Ziyech, En-Nesry y Boufal (64′, Zaroury). DT: W. Regragui.

Goles: 1-0, 7′, Gvardiol, cabezazo; 1-1, 9′, Dari, cabezazo. 2-1, 42′, Orsic.

Árbitro: A. Al Jassim (QAT). Amonestó a Ounahi, Amallah (MAR).

Estadio Internacional Khalifa. Asistieron 44.137 espectadores.