Messi, a horas del partido de su vida en Qatar: ¿la prueba final para consagrarse como el mejor de la historia?

El peregrinaje de Argentina hacia la final de la Copa del Mundo tiene a un líder tan evidente como omnipresente. Desde sus compañeros en la Albiceleste hasta la prensa local -esa misma que fue especialmente dura con él en otras épocas- se rinden ante la figura de Lionel Andrés Messi, el capitán de la selección, el chofer de la Scaloneta. Con 35 años, el futbolista disputa su quinto Mundial y ahora se enfrenta a la última oportunidad de saber cuánto pesa el trofeo más preciado del fútbol. Pudo haberlo hecho en Brasil 2014, pero Alemania se lo impidió. Él mismo reconoció que se despedirá de los Mundiales en Qatar. Por lo mismo, el último baile, ante Francia, puede ser inolvidable.

Al otro lado de la cordillera, el certamen es muy especial, porque es el primero después de la muerte de Diego Armando Maradona, el ídolo máximo de los argentinos, tratado como una deidad. Y el nexo entre el Pelusa y la Pulga se hace inevitable. El propio Jorge Valdano, campeón en México 86 y excompañero de Maradona, dijo que el jugador del PSG está “maradoneando” en Qatar. “El espíritu de Maradona está con esta selección”, añadió uno de los principales intelectuales del fútbol.

Presas de una eterna y repetitiva comparación, el gran rendimiento de Messi en Qatar y su opción de ser campeón del mundo por vez primera reflotó, con inusitada potencia, el debate que le quema las neuronas y enciende las pasiones de los más futboleros. ¿Quién es el mejor de la historia? ¿Cuál es el futbolista más grande de todos los tiempos? ¿Messi está a la altura de Diego y de Pelé? Por cierto, hay que señalar que la actividad ha evolucionado a lo largo de los años y que cada uno marcó una era. Entonces también cabe la interrogante: ¿La cúspide le pertenece solo a uno o es compartida?

Entrar en la discusión es como meterse en el barro. Después de eliminar a Países Bajos, Lionel Scaloni estableció su postura: “Messi demostró que es el mejor de todos los tiempos”. Lo reiteró tras la victoria sobre Croacia. Quien salió a rebatir esto fue Ángel Cappa, longevo entrenador transandino. Dijo que es “imposible” sentenciar aquello. “Me parece una exageración, porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso, porque uno tiene una visión limitada”, dijo el ex DT de River. Además, le puso su matiz al debate. “Que (Messi) es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia... No, la historia es muy grande y muy amplia. Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal”, manifestó en Radio Marca.

La discusión da para todo. En esa dirección, los datos son importantes y pueden ayudar a determinar la elección.

Copas del Mundo

Pelé, quien atraviesa actualmente un delicado estado de salud, jugó cuatro Mundiales, de los cuales ganó tres: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. No tuvo éxito en Inglaterra 1966. Con 17 años, se coronó campeón del mundo por primera vez. Terminó siendo relevante para el Scratch, haciendo un doblete en la final ante los suecos, en Solna. En el 62 tuvo una participación menor, pero volvió a ser fundamental en el 70, uno de los mejores equipos de la historia.

Disputó 14 partidos en Mundiales y ganó 12, misma cantidad de goles convertidos, arrojando un promedio de 0,86 por encuentro. En este ítem, supera a Maradona (0,38) y a Messi (0,44). Fue elegido como el mejor jugador joven en la edición de 1958, y fue incluido en el equipo ideal de aquella Copa del Mundo y en la de México 70. Con su docena de tantos, es el segundo futbolista brasileño con más goles en la cita planetaria, detrás de los 15 de Ronaldo.

Pelé con la Copa del Mundo. FOTO: REUTERS/Sergio Moraes/File Photo

El paso del tiempo mostró en Maradona a otro ícono de las Copas del Mundo, con las luces y sombras propias de un personaje como él. También jugó en cuatro ocasiones el Mundial: 1982, 1986, 1990 y 1994. Disputó 21 partidos, de los cuales sumó 12 victorias y convirtió ocho goles. Los más importantes fueron en los cuartos de final de México 86, a los ingleses: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Levantó el cetro dorado en 1986, misma edición en la que recibió el Balón de Oro y conformó el equipo ideal del torneo. Cuatro años después, recibió el Balón de Bronce en Italia 90 y nuevamente se instaló en la oncena más destacada. No pudo repetir el éxito de México al perder la final con Alemania.

Leo Messi se convirtió, en Qatar, en uno de los privilegiados al haber sumado cinco presencias en Copas del Mundo, desde Alemania 2006. Registra 25 partidos, de los cuales 16 terminaron en triunfos. Tiene 11 goles, siendo el futbolista activo con más anotaciones en Mundiales (pasó al alemán Thomas Müller). La cita en el emirato le ha significado una serie de marcas a la Pulga. Es el jugador argentino con más encuentros y con más goles. Superó los 10 de Gabriel Batistuta. Messi solo no marcó en Sudáfrica 2010, curiosamente cuando Maradona fue su entrenador.

Este domingo, el ídolo del Barcelona se juega la opción (la última, por cierto) de saldar una deuda: ser campeón del mundo. Estuvo cerca en Brasil 2014, pero el gol de Mario Götze para Alemania lo privó de levantar la copa en el Maracaná. Como premio de consuelo, uno bastante polémico, recibió el Balón de Oro como el mejor jugador de aquella edición.

“Yo tuve la oportunidad de jugar contra Diego, pero no he visto a un jugador que haya hecho lo que logra Messi. Hace goles de derecha, de izquierda, de cabeza… Por un tema estadístico solo le falta ganar la Copa del Mundo. Pero tiene siete Balones de Oro y eso ya es increíble”, sostiene Julio César Uribe, histórico exjugador y técnico peruano.

Carreras y logros

El camino de los grandes futbolistas de la historia se ha cruzado permanentemente con el éxito. En el caso de Pelé, el único en ganar tres Mundiales. Cuenta con siete títulos nacionales, entre el Santos de Brasil (donde forjó gran parte de su carrera) y el Cosmos de Estados Unidos. En el Peixe también ganó dos Libertadores (1962 y 1963), dos Intercontinentales (1962 y 1963) y la Supercopa de Campeones Intercontinentales del 68. Le faltó algo no menor con la Canarinha: la Copa América.

O Rei ha sido receptor de una serie de condecoraciones individuales. En 1999 fue escogido como el Mejor Jugador del Siglo XX por la Federación Internacional de Historia de Estadísticas (IFFHS), y en 2000 recibió el mismo premio, pero otorgado por la FIFA.

¿Cuántos goles hizo Pelé? Una disyuntiva de larga data. Según el registro del RSSSF, el guarismo indica que anotó 778 tantos oficiales en 846 partidos. La cifra cambia radicalmente si se añaden los amistosos, arrojando 1.303 aciertos en 1.392 encuentros. El astro brasileño ha sido muy elocuente en defender que él convirtió más de mil goles.

Un lienzo con las figuras de Maradona y Messi, presente en el duelo entre Argentina y Países Bajos, en Lusail. FOTO: REUTERS

Maradona, a nivel nacional, ganó ocho títulos entre Boca Juniors, Barcelona y Napoli. A eso hay que agregarle la UEFA 88-89 con los italianos, el Mundial Sub 20 de 1979 en Japón y una Copa Artemio Franchi en 1993 con la Albiceleste. Pero nada se compara con el título de México 86. En 1995 recibió el Balón de Oro Honorífico. Esta denominación se dio porque el Pelusa no había recibido nunca aquel preciado cetro, ya que solo podían optar jugadores con nacionalidad europea, lo que cambió después.

Desde su debut, a los 16 años, hasta el ocaso de su carrera en 1997, el Pibe de Oro registró un total de 704 partidos, con 360 goles y 262 asistencias.

“Para mí, Messi es el segundo mejor jugador de la historia, después de Pelé. Si Argentina logra este título mundial, será un premio para Messi, quien ha conseguido numerosos logros, muchos goles y asistencias. Maradona tenía un talento enorme, tuvo momentos espectaculares, era un artista, pero Messi es mejor”, sentencia Tostao, mítico futbolista brasileño, miembro de uno de los grandes equipos de todos los tiempos: el Brasil del 70.

Lionel Messi tenía una deuda con la selección argentina: no ser campeón. Perder tres finales en tres años (2014, con Alemania; 2015 y 2016, ante Chile) fue una frustración gigantesca. Pero todo cambió con la Copa América del año pasado, en Brasil. Luego se añadió la Finalíssima frente a Italia. El rosarino, quien debutara en 2004 con la camiseta culé, ha ganado 41 títulos. En la cuenta se añade el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en Beijing 2008. La absoluta mayoría de los logros los consiguió en la tienda catalana.

En Qatar superó la barrera de los mil partidos disputados. La final ante Francia será su juego número 1.003. Exhibe el registro de 791 goles convertidos (0,79 de promedio), incluyendo 150 dobletes y 49 tripletes. Además, tiene 350 asistencias y 78 premios de carácter individual. Nadie ha obtenido más Balones de Oro que él. Tiene siete en sus vitrinas: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Quien le sigue es Cristiano Ronaldo, su némesis futbolístico durante una década, con cinco. También tiene seis Botas de Oro, premio al goleador de las ligas europeas.

El debate está abierto y cada quien tiene su preferencia. Este domingo, el 10 albiceleste puede entrar definitivamente a la eternidad.