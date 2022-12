Pelé llama a la calma desde el hospital: “Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre”

La preocupación por el estado de salud de Pelé se incrementó en las últimas horas después de que el exfutbolista tuviera que ser internado el pasado martes de urgencia en un centro asistencial por problemas de salud.

Si bien su hija llamó a la calma señalando que esto no se trataba de una “emergencia”, algunos medios señalaban que Edson Arantes do Nascimento no estaba respondiendo de buena forma a la quimioterapia a la que se ha estado sometiendo para frenar un cáncer de colon.

De hecho, Folha apuntaba a que O Rei estaba recibiendo cuidados paliativos que están dirigidos para “todos los pacientes con dolencias o condiciones progresivas y potencialmente mortales”.

Llamado a la calma

Sin embargo, en las últimas horas Pelé se ha tomado el tiempo de subir a sus redes sociales un parte médico del hospital en el que se encuentro y aprovechó de llamar a la calma a sus seguidores.

“Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido”, escribió en Instagram.

“Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mirar a Brasil en la Copa del Mundo también!”, continuó.

“Muchas gracias por todo”, cerró el tres veces campeón del Mundo.

Además, en la foto de la publicación se ve un parte médico firmado por el geriatra y endocrinólogo Fabio Nasri, el oncólogo Rene Gansl y el director médico Miguel Cendoroglo en el que se apunta que “Edson Arantes do Nascimento fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein el pasado martes 29 para una revisión de tratamiento de quimioterapia de tumor de colon, identificado en septiembre de 2021″.

“Él sigue en tratamiento y su estado de salud continúa estable. Ha tenido buena respuesta también a los cuidados de una infección respiratoria, no ha presentado ningún empeoramiento por el cuadro en las últimas 24 horas”, complementa.