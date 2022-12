Fallece Manuel Muñoz, leyenda alba de los años 50

Cuando se piensa en un futbolista tocopillano, hoy en día, el primero que se viene a la mente es Alexis Sánchez. Sin embargo, no siempre fue así. Por décadas, el mayor exponente de jugador nacido en el norte fue Manuel Muñoz, quien hizo casi toda su carrera en Colo Colo. El otrora deportista falleció este sábado, a la edad de 94 años. Acompañado de su familia, dejó este mundo en Arica, ciudad en la que vivía desde hace décadas.

Oriundo de la región de Antofagasta, saltó al cuadro capitalino a la edad de 17 años. Por diez temporadas defendió la camiseta blanca. Además, fue seleccionado nacional, viviendo su momento más glorioso al ser nominado al Mundial de Brasil 1950, cuando tenía solo 22.

Con 111 anotaciones, Muñoz figura como el noveno anotador de la historia del Cacique, siendo clave en la obtención de los títulos de 1953 y 1956. También ganó la Copa Chile de 1958. Su identificación con la institución más veces campeona del fútbol chileno fue tal, que su apodo fue “Colo Colo”.

“Sergio Silva y Darío Verdugo me pusieron ese apodo. Los fanáticos me gritaban así en el estadio. Es un orgullo”, recordaba hace algún tiempo en entrevista con El Deportivo. Luego de su salida del club, pasó por Fernández Vial y Audax Italiano, donde finalmente se retiró, en 1960.

Mundialista

Uno de los momentos más alegres en la vida de Manuel Muñoz fue el llamado a la Selección. Debutó con la Roja en abril de 1950, meses antes del Mundial que se disputaba en Brasil. El técnico de entonces, Alberto Buccicardi, decidió incluirlo en la lista de 23 que iba a jugar el torneo planetario.

“Era la primera vez que yo salía de Chile. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que había en esa Copa del Mundo. Pero al final la selección chilena tampoco se ha acordado mucho de mí. Soy parte de la historia de nuestro fútbol”, recordaba en su momento.

Con la casaca nacional, Colo Colo Muñoz jugó 26 encuentros, entre 1950 y 1956, llegando a marcar ocho goles. En el certamen planetario disputó dos partidos, ante Inglaterra y España. Allí compartió cancha con otras leyendas del balompié criollo, como Sergio Livingstone, Luis Hernán Carvallo, Jorge Robledo, entre otros.

Manuel Colo Colo Muñoz falleció el sábado 17 de diciembre de 2022.

El expreso

Sus inicios fueron en las canchas de Tocopilla, en los clubes Juvenil Unión Prat y, luego, Sporting. Su talento le hizo ser seleccionado comunal. Tras aquella experiencia vino el salto al Cacique. “Cuando yo llegué a Colo Colo, le prestaban una cancha para entrenar en la calle Balmaceda, frente a la Gran Avenida, por donde pasaba la línea del tren. Cuando venía la maquina, piteaba y parábamos la práctica”, rememoraba en 2021.

Fue en una de esas jornadas, cuando Muñoz se enteró que estaba apunto de iniciar un exitoso paso por el fútbol chileno. “Me dicen que el domingo tengo que debutar, porque íbamos a jugar el primer partido del Campeonato contra la U. En el momento, yo no quería salir por el túnel, no estaba acostumbrado a ver tanta gente. Me daba miedo. Esa vez ganamos 3-0 y los tres goles los hice yo”, contó, hace algunos años, a los canales oficiales de Colo Colo.

Tras su retiro de los campos de fútbol, siguió ligado al mundo del deporte. Se instaló en Arica y entrenó al club local, Deportes Arica, hoy San Marcos, en tres períodos diferentes. En conversación con La Tercera, también se refirió a su coterráneo Alexis Sánchez. “Nos criamos en las mismas canchas, en la del Matadero, en el estadio Municipal. Cuando chico me vino a ver una vez por acá”, declaraba.