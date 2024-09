“Armani lo dejó en ridículo”: en Argentina desmienten a Arturo Vidal tras sus dardos contra el plantel de River Plate

Arturo Vidal es uno de los jugadores más laureados del último tiempo. Su exitoso paso por Europa, además de reconocimientos individuales, le dejó títulos al por mayor. Fue campeón en Italia, Alemania y España. De vuelta en Sudamérica también siguió triunfando. Sin ir más lejos, con el Flamengo de Brasil ganó la Copa Libertadores. Por eso, este jueves no sacó en sacar a relucir su palmarés luego del empate entre Colo Colo y River. Lo hizo para responder a quienes comparaban los trofeos conseguidos por ambas instituciones. “Ustedes hablan de lo económico. No vamos a ver ahora mi precio con el precio de ellos. Si nos ponemos a ver títulos, yo tengo más títulos que todos los de River”, disparó el Rey.

Además, el mediocampista se lanzó contra la estrategia de los dirigidos por Marcelo Gallardo. “Seamos sinceros, ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los dos partidos en octavos. Por eso el partido fue tan parejo hoy día, pero nosotros fuimos superiores, ellos sacaron un empate de milagro. Queda el partido de visita y vamos a ir a buscarlo con mucha confianza allá”, sentenció.

Franco Armani tiene dos títulos más que Vidal. Foto: Photosport

Sin embargo, las palabras que hacen eco en Argentina son las primeras. Y del otro lado de la cordillera no dudan en desmentir al futbolista chileno. “¿El dato de Vidal? Falso. Solo Franco Armani lo supera en coronaciones”, escribieron en el diario Olé. El texto iba acompañado de una gráfica donde muestran que el guardameta tiene 27 coronaciones, contra 25 del histórico volante.

Por otro lado, en el medio partidario La Página Millonaria, van más allá y le dan un potente calificativo a la comparación. “Franco Armani dejó en ridículo a Arturo Vidal: el dato falso que lanzó el chileno tras Colo Colo vs. River”, titulan. En la bajada, aseguran que “el arquero de Casilda lo pasa por arriba”.

“La sentencia de Arturo Vidal y sus títulos es falsa. En total, el mediocampista ganó 25 títulos en lo que va de su destacada carrera futbolística, pero por delante suyo está Franco Armani quien, también con 37 años, es dueño de 27 coronas”, complementan.

La sentencia del King

Más allá de los dardos, lo cierto es que el volante recordó sus mejores días y le puso coraje y buen pie al mediocampo del equipo de Jorge Almirón. Tras el empate, realizó su análisis. “Hicimos un gran partido, en intensidad los pasamos por arriba. Nunca bajamos los brazos, no se pudo, pero quedan 90 minutos. Vamos a ir a Buenos Aires a jugarnos la vida”, dijo a ESPN.

En esa línea, destacó que salieron con vida ante uno de los elencos más poderosos del concierto sudamericano. “La llave está completamente abierta, entre dos equipos de primer nivel. Hubo intensidad al máximo. Los dos elencos buenos. Estoy contento porque no se perdió. Vamos a buscar el triunfo a Argentina para pasar a semifinales”, señaló.

Otro que sacó la voz en Colo Colo fue Esteban Pavez. “Me gustaría estar más feliz, pero queríamos ganar. Estos partidos se definen por detalles. Nos hicieron un gol de pelota parada, pero tuvimos las más claras. Después empatamos y tuvimos para concretar y no pudimos. Nos vamos con una sensación extraña, pero la llave queda abierta”, aseguró el mediocampista.