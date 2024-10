¿Quiénes son los futbolistas que no le contestaron el teléfono a Gareca?

La nómina de la selección chilena no estuvo exenta de sorpresas. Ricardo Gareca dio un remezón y sorprendió con su convocatoria, tanto por algunas presencias y por otras ausencias. Pese a la cercanía de la doble fecha de septiembre, el Tigre realizó una serie de modificaciones. Y claro, los pésimos resultados ante Argentina y Bolivia, además del contexto en el que se encuentra la Roja, explican sus revolucionadas decisiones.

“Son los mejores jugadores de Chile. Los jóvenes están jugando en equipos grandes, en un campeonato de Primera División y buscan su posibilidad de ser tenidos en cuenta. Nosotros los vemos como hombres y vamos a salir a jugar con lo que nosotros consideremos mejor. Nosotros estamos totalmente convencidos de los jugadores que hemos convocado”, indicó el estratega en la conferencia de prensa donde informó el listado.

Por lesión quedaron fuera Vicente Pizarro, Matías Catalán, mientras que Bruno Barticciotto recién salió de su proceso de recuperación y está falto de fútbol. En tanto, Eugenio Mena, Claudio Baeza, Jean Meneses, Mauricio Isla, Gabriel Arias y Ben Brereton no fueron considerados.

El lateral, por ejemplo, venía siendo fijo e incluso fue el capitán ante la Albiceleste y la Verde. La ausencia del arquero, en cambio, se explica del lado extrafutbolístico. “Necesito darle un descanso para que apacigüe determinadas cosas”, aseguró Gareca. En noviembre se sabrá si lo vuelve a considerar.

Eso sí, la más llamativa es la del nacido en Stoke-on-Trent. “Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes. Antes lo llamé en los ocho partidos, pero en 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Todos el resto de sus compañeros están en la misma situación. Ahora le toca estar fuera porque quiero ver otras opciones, que a lo mejor otorgan otras alternativas. Simplemente eso”, indicó para explicar su decisión de dejar fuera al único chileno que milita en la Premier League.

Contexto complicado

El listado se fraguó en un contexto complejo. Por obligación, Chile necesita sumar. Tras ocho fechas disputadas, la Roja marcha en la penúltima ubicación de la tabla, con cinco unidades. Está solo sobre Perú, que aún no ha logrado ganar.

Por ahora, fuera de puestos de clasificación. De hecho, lejos de estos. Más arriba se encuentran Bolivia y Paraguay, con nueve; además de Venezuela y Brasil, con diez. Ni hablar de Ecuador (11), Uruguay (15), Colombia (16) o Argentina (18). Sumar, sobre todo de a tres, es una imperiosa necesidad.

“Es una doble fecha muy difícil, donde normalmente no sumamos. Y no hemos sumado en fechas en las que antes lo hacíamos. Es por eso que esta nómina tiene que dar vuelta resultados, donde antes no los sacábamos. Tenemos que sacar el máximo de puntos en una doble fecha bastante difícil. No quiero hacer un pronóstico. Como dirigentes solo podemos apoyar, darle la confianza a Gareca y su cuerpo técnico”, señaló Pablo Milad, presidente de la ANFP, en entrevista con La Tercera.

El mandamás de la entidad con sede en Quilín también comprende la necesidad de revertir la situación prontamente. “Hay preocupación por no haber ganado, pero tenemos que dar vuelta la hoja y canalizar nuestra energía en estos partidos, que siempre han sido difíciles para Chile. Brasil es una potencia, independientemente que no esté en la parte alta. Por eso el profe Gareca va a cambiar el esquema. Citó bastantes jugadores nuevos, con mucha hambre y ganas de sacar esto adelante, de poder seguir vivos. Se han renovado las esperanzas, la ilusión, las ganas. Chile jugó bien en los amistosos. O sea, hay material, pero necesitamos que los jugadores den el 120% para lograr buenos resultados”, complementó la cabeza del organismo que rige el fútbol chileno.

¿Quién no le contestó el teléfono a Gareca?

También, Gareca, sin dar nombres, dio a conocer que algunos futbolistas no contestaron al teléfono cuando se les quiso convocar. “Los jugadores son seres humanos y todos tenemos problemas. Me llamó la atención en un determinado momento que eso sucediera, porque nunca me había pasado, pero son cosas que uno respeta. Lo traigo a colación para exponer las situaciones que uno va pasando. Nadie tiene las puertas cerradas en la Selección”, consignó, haciendo referencia que pudo ser en cualquier momento de su proceso.

“Nos interesan los muchachos que desean estar, es algo que tomo muy en cuenta. Si dan opciones a otras situación y quieren estar alejados de la Selección, estamos abiertos a eso. Hemos llamado a todos los muchachos y algunos no contestaron, es una privacidad que respetamos. No tengo problemas sobre sus comentarios personales hacia nosotros como cuerpo técnico”, complementó.

Su revelación no dejó indiferente a nadie. Lógicamente, generó una amplia lista de preguntas. ¿Existen jugadores que se negaron a vestir la camiseta de la Roja? ¿Quiénes no respondieron a su llamado? ¿Por qué lo hicieron?

Según información de El Deportivo, uno de ellos es Charles Aránguiz. Cuando el Flaco asumió en el banco del Equipo de Todos, aseguró que el volante fue el único futbolista con el que no logró conversar de tú a tú. El puentealtino, en ese momento, se excusó acusando motivos personales.

“No pudimos hablar, pero no por una cuestión mía. Preferimos no invadir ese momento que necesitaba y que deseó tener, entonces preferimos mantenernos al margen. En la medida que quiera estar en la selección, para nosotros es de sumo interés tener una conversación con él”, dijo al momento de dar la nómina de la Copa América.

Sin embargo, conforme a lo recabado por este medio, el mediocampista que hoy brilla con la camiseta de Universidad de Chile no tiene interés en retornar a la Roja. No está dentro de sus objetivos. De hecho, está molesto por algunas situaciones vividas en ciclos pasados, lo que explicaría su negativa en el inicio del proceso de Gareca, cuando en ese entonces militaba en el Internacional de Porto Alegre. El último encuentro de Aránguiz con la Selección fue el 17 de octubre del año pasado, en la derrota por 3-0 en Venezuela.

Charles Aránguiz ante Venezuela, en su último partido con la Roja. Foto: Matias Delacroix/Photosport.

La confesión del Tigre no tardó en provocar reacciones. Por ejemplo, Juvenal Olmos, extécnico del Equipo de Todos entre 2003 y 2005, reveló que vivió una situación similar a la de Gareca. “Fuimos a la ciudad donde jugaba el jugador. Jugaban en Italia muchos futbolistas. Fuimos allá y el tipo llegó a esconderse de la presencia de Marcelo Oyarzún (preparador físico) y Juvenal Olmos. Se escondía”, aseguró en TNT Sports. “Fuimos al partido que jugó, fuimos a la conferencia de prensa y el tipo se escondía. Después decía ‘no si yo quiero estar en la selección’”, añadió el ahora comentarista.

A Olmos se le sumó Claudio Borghi. El argentino, que fue técnico de la Roja entre 2011 y 2012 tras la salida de Marcelo Bielsa, también entregó detalles de su experiencia en el banquillo de la Roja. “Para respaldar a Juvenal, a mí siempre me contestaron, pero un jugador me mandó dos veces un parte médico por lesión. El jugador no tiene por qué saber el reglamento, pero el club sí. Si me mandas un informe de que no puedes estar en Clasificatorias, el próximo partido por tu club no puedes jugarlo. Si lo juegas, como técnico de la Selección te puedo hacer los puntos”, comenzó relatando. “En dos oportunidades, el mismo jugador me hizo esto. Yo trabajo en base a la confianza, estás jugando en Europa y estás lesionado, si me dices eso yo te diré que te quedes y te recuperes. Luego, (Jorge) Sampaoli llamaba igual a los lesionados para saber lo que te pasaba realmente”, sentenció.

¿Y Vidal y Medel?

La ausencia del Príncipe recuerda, lógicamente, a la de otros miembros de la Generación Dorada. Arturo Vidal es otro que vive un buen presente en Colo Colo. El oriundo de San Joaquín, que lideró al Cacique hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, tampoco ha formado parte de ninguna convocatoria de la era Gareca. Según lo averiguado por La Tercera, el Rey era tenido en cuenta como tercera opción en su posición. Sin embargo, sepultó sus opciones de volver a la Roja al faltarle el respeto al Tigre.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino. Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, dijo en una transmisión en su canal de Twitch. “¡Tenís que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, añadió Vidal.

En Copa América también tuvo palabras para el desempeño de la Roja. “Ustedes saben que la selección con Vidal es otra cosa. Con Vidal y Gary (Medel), es otra cosa. Pero nada, así lo quiso el entrenador”, indicó.

Con respecto a Gary Medel, definitivamente no lo tiene considerado. Según información de El Deportivo, para Gareca no es opción ni como volante ni como defensa. Su presente en Boca Juniors tampoco ayuda. En resumidas cuentas, está muy lejos de ser considerado