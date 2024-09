“Se escondía de nosotros”: extécnicos de la Roja solidarizan con Gareca y revelan portazos que sufrieron en la Selección

Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la Roja para los duelos de Eliminatorias ante Brasil y Colombia. El Tigre dio un remezón y sorprendió al dejar a una serie de futbolistas fuera de la convocatoria, además de incluir a otros. Para él, “son los mejores jugadores de Chile”.

Eso sí, el técnico, sin dar nombres, dio a conocer que algunos futbolistas no contestaron al teléfono cuando se les quiso convocar. “Los jugadores son seres humanos y todos tenemos problemas. Me llamó la atención en un determinado momento que eso sucediera, porque nunca me había pasado, pero son cosas que uno respeta. Lo traigo a colación para exponer las situaciones que uno va pasando. Nadie tiene las puertas cerradas en la Selección”, apuntó.

Esta confesión no tardó en provocar reacciones. Por ejemplo, Juvenal Olmos, extécnico del Equipo de Todos entre 2003 y 2005, reveló que vivió una situación similar a la de Gareca. “Fuimos a la ciudad donde jugaba el jugador. Jugaban en Italia muchos futbolistas. Fuimos allá y el tipo llegó a esconderse de la presencia de Marcelo Oyarzún (preparador físico) y Juvenal Olmos. Se escondía”, aseguró en TNT Sports.

“Fuimos al partido que jugó, fuimos a la conferencia de prensa y el tipo se escondía. Después decía ‘no si yo quiero estar en la selección’”, añadió el comentarista.

Fue consultado por el nombre del protagonista de su historia, pero decidió no entregarlo. “Ya no dirijo, pero tengo códigos. Por lo tanto que Gareca nos declare esto, lo entiendo perfectamente, porque la selección tiene el momento más complejo, más difícil y hay algunos que huelen esto y se salen de la situación”, aseguró.

Borghi se cuadra

A Olmos se le sumó Claudio Borghi. El argentino, que fue técnico de la Roja entre 2011 y 2012 tras la salida de Marcelo Bielsa, también entregó detalles de su experiencia en el banquillo de la Roja.

“Para respaldar a Juvenal, a mi siempre me contestaron, pero un jugador me mandó dos veces un parte médico por lesión. El jugador no tiene por qué saber el reglamento, pero el club sí. Si me mandas un informe de que no puedes estar en Clasificatorias, el próximo partido por tu club no puedes jugarlo. Si lo juegas, como técnico de la Selección te puedo hacer los puntos”, comenzó relatando.

“En dos oportunidades, el mismo jugador me hizo esto. Yo trabajo en base a la confianza, estás jugando en Europa y estás lesionado, si me dices eso yo te diré que te quedes y te recuperes. Luego, (Jorge) Sampaoli llamaba igual a los lesionados para saber lo que te pasaba realmente”, sentenció.